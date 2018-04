1 z 9 Mercedes-Maybach pokazuje, że są mistrzami konceptów. Nowy model zachwyca wyglądem Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Concept

Do targów w Pekinie zostało jeszcze kilka dni, ale dzięki bohaterom internetu nie musimy czekać, by zobaczyć nowy koncept Mercedes-Maybacha. Zdjęcia prasowe auta wyciekły do sieci i jest ono równie dziwne, co stylowe.