Mercedes-Benz S560 4.0 V8 469 KM, 2017 - test AutoCentrum.pl #364

w życiu każdego kierowcy następuje taki moment w którym znakiem no Chodź tu na chwilę Chciałbym przenieść się na miejsce pasażera mieć szansę na odpoczynek w komfortowych warunkach zwrócenie uwagi mi ładny krajobraz czy po prostu na drzemkę wówczas najlepiej mieć do dyspozycji limuzyny komfortową luksusową nowoczesną aby podróż miała delikatnie niemal niezauważalnie żadnych gwałtownych manewrów czy odczuwalnych wewnątrz defektów A jeśli jesteś akurat na etapie realizacji tych marzeń to zapewne myślisz W pierwszej i zarazem ostatniej kolejności o klasie Eska w tym roku przeszła facelifting Chodź się zmiany wyglądu nie są wielkie głównie chodzi o przeprojektowany kształt zderzaków i odświeżony wygląd reflektorów z technologią więc podarujemy sobie też były trąbce Czy wyrywanie plastików zamiast tego sprawdzimy dlaczego klasa s wciąż jest pierwszym wyborem w tym segmencie na początek zadajemy sobie pytanie jak powinna wyglądać limuzyna dzisiejszych czasów Jak połączyć klasykę z nowoczesnością czy przeważać powinna Awangarda czy może stonowanie wybór Wystarczy porównać klasę s i Lexus LS I choć obok bez ciebie obojętnie to wydaje się że rynek bardziej docenia stonowanie niż Avangard chyba jedyna rzecz która staje się coraz bardziej awangardowa Niezależnie od tego jak stonowany jest wygląd cały limuzyny to są światła tak jak to na przykładzie klasy S światła Multi Beam LED są odjechany zarówno kiedy jest startujemy samochód i jak i wtedy kiedy zamykamy zamek centralny nie będę tracił czasu na opowiadanie o poziomie materiałów wykończeniowych czy po sobie jest pasowanie Przyjmijmy że wszystko tego możemy dotknąć a nawet to czego nie możemy dotknąć jest bliskie Perfect Czy został sprawdzałem to już testując ten sam samochód przed liftingiem zamiast odpowiedź na tytułowe pytanie co takiego sprawia że klasa s jest samochodem pierwszego wyboru Innymi słowy jakie elementy wyposażenia należą do takich bez których dzisiejsza limuzyna tej klasy byłaby niekompletna masaż w fotelach oczywiście z możliwością dokupienia go także z tyłu audiofilskie system audio sprawiają że czujemy się jak w prywatnej sali koncertowej rozbudowany i płynnie działający pokładowy system rozrywki usługi zdalne z możliwością na przykład autonomicznego parkowania czy ustawienie wentylacji i ogrzewania przed zajęciem miejsca w samochodzie programy dbających o dobre samopoczucie podróżujących poprzez aromatyzacja wnętrza czy też wspomniany wcześniej masaż w wersji na długie trasy nie pneumatyczne tutaj Mercedes odbije się na wyżyny w standardzie każdą z klasy wyposażono w system Air matic natomiast za dopłatą dostępny jest system Magic Body control Dzięki Które gwałtowne manewry nie wpływają znacząco na stabilizację nadwozia samochodu odpowiada za to Kamera stereoskopowa która przygotowuje amortyzatory do odpowiedniej reakcji zanim nastąpi skręt kierownicy czy też przed wjechaniem do nierówność trzeba dodać że w Polsce Magic Body control nie jest zbyt popularnym rozwiązaniem z uwagi na to że dostępny jest tylko z napędem na ten system Night Vision który w nocy ostrzega przed pieszymi i sam załącza się na ekranie przed kierowcą kiedy rozpoznaje sylwetkę człowieka w nocy Przedstaw elementy wyposażenia które na pierwszy rzut oka można było uznać za szastanie pieniędzmi bo służą głównie zwiększeniu poczucie wyjątkowości stop prokurator bije się Lexus swoimi kryształowymi wykończeniami drzwi ale to S klasa ma do wyboru aż 64 kolory podświetlenie ambientowe go generalnie samochód jest tak zelektryfikowany wszystko silniczkach tak w skórze i tak ciepło i przyjemne przypomina mi już przed liftingiem Przecież były dostępne strefy ogrzewania czyli włączając Ogrzewanie fotela wzajemnie Tylko fotel czy kierownicę grzejemy również podłokietnik po prawej i po lewej stronie więc wszędzie otaczane ciepło Komfort luksus Mercedes nas otacza jednym słowem zastanów się dlaczego linie zrobili Wciąż jeszcze tego daszka przeciwsłonecznego na przycisk No bym się czuł dopieszczony a tak to to nie jest zwykły test bo nie chcemy recytować wszystkich danych technicznych tylko sprawdzamy Dlaczego Mercedes jest takie Mercedesem wśród samochodów Otóż dlatego że pod maską jest V ósemkę co w dzisiejszych czasach nie jest oczywiste co prawda pod oznaczeniem 560 nie kryje się pojemność 5 i 6 jak kiedyś tylko 4 l ale podwójna ósemka radzi sobie z tym samochodem bardzo dobrze 9 biegowa skrzynia biegów napęd na cztery koła i dwie Pony jest to kilogramów przyspieszają do setki w 4 i 6 i 10 sekundy Super prawda ale to ty właśnie tym różnie się Mercedes od innych producentów że nie inni by powiedzieli super a w Mercedesie mamy jeszcze 3 w w silnikowe ponad tą którą Testujemy Bo jest jeszcze przecież 600k tylko napędowa jest przecież jeszcze AMG s63 Która z tego wyniku 4 i 6 sekundę I jeszcze jedną dziesiątą więc 3,5 do setki a gdyby ktoś stwierdził że to wciąż za mało to tylko w Mercedesie możemy dostać jeszcze drugą odmianę w wersji supersport gdzie S65 napęd na tył V12 bardziej klasycznie być i już nie może i wiecie co być może dlatego że wersję 560 jest trzecia odczytu to mimo swoich potężnych możliwości i czasu do setki i mocy silnika napędu i skrzynie biegów to jest samochód przede wszystkim luksusowy samochód który z każdym przejechanym kilometrem Przypominam że do sportowych emocji służą zupełnie inne samochody i chyba nie będę specjalnie odkrywcy jeśli powiem że w tym aucie pierwsze skrzypce gra drugie skrzypce gra płynność ruchu trzecie skrzypce gra cisza 4 5:00 nie liczcie nie powiem żadnej kolejności o doznaniach przyspieszenie czy też tego jak ten samochód trzyma się w zakrętach bo oczywiście można przestawić ten samochód w tryb Dynamic albo indywidualne Sport albo indywidual ale po pierwsze miłość ten samochód obiektywnie będzie szybszy obiektywnie będzie twardszy obiektywnie nieco większy opór na kierownicy i będzie się lepiej trzymał zakrętach to jednak W odbiorze pozostanie luksusowych to po pierwsze a po drugie po co to chyba do bezpiecznego przyspieszenie i wyprzedzanie w trasie No bo poza tym chyba nie przystoi Myślę że warto też wspomnieć o konkurencji będę teraz mówił o Lexus LS i serii raczej nie będę wspominał o Audi A8 z uwagi na to że w najnowszej generacji to samochodem po prostu jeszcze nie jeździłem No więc nie będę też porównywał jakby całokształtu tych bo chodzi mi tylko o znalezienie tego pierwiastka wyjątkowość tego pierwiastka który sprawia że samochód staje się liderem w swoim segmencie Lexus LS ma kołowe możliwości wykończenia wnętrza można kupić kryształowe boczki drzwi które kosztują Fortuny i czegoś takiego nie ma innych producentów z drugiej strony topowa wersja Lexusa LS pod maską V6 przypuszczał że no cześć klientów Nie wyobrażam sobie nie wyobraża sobie auta z tego segmentu bez a ósemki pod maską jak ustaliliśmy LS jest zaprojektowany awangardowo a do kanonów klasycznej limuzyny bardziej pasuje na przykład 77 prowadzić jak taka większa i bardziej Luksusowa seria 5 chodzi mi wrażenie z jazdy 45 prowadzi się wyśmienicie a Seria 7 nie może jest właśnie większa cięższa i bardziej Luksusowa cię już jest bardziej dla kierowcy nie jeszcze prezesa i to w porównaniu z klasą s rodzi oczywiście liczne implikacje no Po pierwsze jak ktoś kocha luksus to wtedy wybierze ja z klasy który jeździ jak pływa jak jacht luksusowy jacht także nie dotykający nawierzchni jak ktoś lubi jednak sam prowadzić No to wybierze raczej series się zrobiono bardziej pod kierowcę chyba że wybierze S klasa wersja ciebie No i jest jeszcze jeden aspekt a mianowicie za kierownicą serii 7 pracuje nikt nas nie pomyli z szoferem co może mieć miejsce w mercedesie klasy S Tak czy inaczej przesiadają się z piątki do Siódemki nie będzie nigdy takiego poczucia skoku głową w dół w kłębie luksusu jak to ma miejsce w przypadku klasy S I to też sprawia że jest no Pod pewnymi względami wyjątkowe więc jest wyjątkowy jeśli chodzi o wygląd o silniki o poczucie luksusu i ja wspomniałem że to wcale nie jest topowa wersję że na tą wersją mamy jeszcze 3 inne silnikowe to co powiem ci że tych wersji jeszcze lepszych mamy nie 3 bo oprócz 600 s 63 s 65 mamy przecież jeszcze pullmana o zwiększonym rozstawie osi i jeszcze bardziej luksusowego nie miał maybacha więc stopniowanie w przypadku Mercedesa stopniowanie słowa luksusowy wydaje się nie mieć końca luksusowy jeszcze bardziej luksusowy jeszcze bardziej bardziej bardziej lub bardziej najbardziej luksusowy a nie jeszcze bardziej luksusowy wygląda że akurat to jeśli chodzi o luksus to w tej marce skajsdelimit i prawdopodobnie na pewno sprawia że w segmencie klasy bo właśnie s to właśnie klasa s najwyższy słupki sprzedaż jako lidera sprzedaży klasy S często widzimy na ulicach naszych miast i można powiedzieć że obok tego auta można było przejść obojętnie czarny albo granatowy Mercedes wiele takich myślimy jednak Wystarczy otworzyć drzwi do kabiny i wszystko się zmienia bo widzimy przed sobą w które pozwala na spędzenie w tym samochodzie całego dnia i wyjście z niego wieczorem bez najmniejszego śladu zmęczenia jednak czy chciałbym mieć taki samochód gdybym miał szofera nie zastanawiałbym się ani chwili Gdyby to było moje miejsce natomiast gdyby chciał codziennie rano zajmować miejsce za kierownicą tego samochodu to chyba łaskawie spojrzał bym na BMW serii 7 samochód może mniej wyjątkowy jeśli chodzi o swoją luksusowo iść ale jednak bardzo złożony bardziej stworzony do potrzeb kierowcy albo nie najchętniej to kupiłbym klasę E bo jak dla mnie ma w sobie to wszystko czego oczekuje od klasy s a jednocześnie wreszcie jest prawdziwym autem dla kierowcy to już zresztą mieliśmy okazję przetestować ostatnio na torze Kielce