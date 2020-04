Mercedes-Benz Klasa E 220d 2.0 194 KM (AT) - pomiar zużycia paliwa

tym razem do redakcji trafił nowy Mercedes klasy E o znaczeniu 220d czyli dwulitrowy diesel pod maską 194 konie mechaniczne na tempomacie ustawione mamy 3 km na godzinę co nam daje równą 90 i na początku pomiarów średnie spalanie przy tej prędkości to 3,5 l na koniec pomiaru po przejechaniu 15 km komputer pokładowy Mercedes A przy prędkości 90 km na godzinę pokazuje spalanie 3 i 4 V tym razem tempomat ustawiony mamy na 144 km na godzinę to się daje prawie równo 140 na obrotomierzu widzimy około 1600 obrotów na minutę i na początku pomiaru według komputera mercedes a spalanie wynosi 5 i pół pomiaru średnie spalanie przy 140 na godzinę wyniosło 5 spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 7 i 8 po 2 km 6,5 i po 3 km 6 i 3 płynna spokojna jazda po mieście 5 i 3 dynamiczna jazda po mieście 9 i 9