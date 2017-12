Mechanik źle zamontował rozrząd. Co z silnikiem i jak zgłosić reklamacje?

Mechanizm rozrządu i konieczność jego wymiany brzmi dla wielu kierowców jak niezwykle skomplikowany element, którego serwis sporo kosztuje i wymaga wiedzy tajemnej, jednak jest to standardowa procedura, którą należy wykonywać regularnie. Zdarza się jednak, że niefachowo wykonana wymiana paska może wywołać szereg komplikacji i narazić właściciela na kłopoty. Podpowiadamy, jak dochodzić swoich praw.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Co zrobić, jeśli warsztat wykona niefachową naprawę? (Materiały prasowe)

W przypadku rozrządów pracujących bezkolizyjnie, źle ustawiony lub zerwany pasek nie spowoduje, że zawory zderzą się z tłokami i silnik będzie nadawał się jedynie na złom. Dlatego warto dokładnie sprawdzić, czy odebrany z warsztatu samochód, który wymagał wymiany rozrządu pracuje równo, bez problemów rozwija moc i nie generuje nadmiernych szarpnięć, wibracji czy też dźwięków.

Dodatkowo auta wyposażone w rozbudowany komputer pokładowy powinien pokazać kontrolkę z symbolem silnika lub napisam "check engine", jak tylko czujniki wykryją, że jednostka napędowa nie pracuje miarowo. Taka sytuacja może mieć miejsce także wtedy, kiedy dojdzie do samoistnego przeskoczenia paska w przypadku usterki napinacza.

W najgorszym wypadku źle zamontowany rozrząd może doprowadzić do trwałego uszkodzenia elementów ruchomych w silniku, a taka sytuacja ma dwa rozwiązania: kosztowny remont albo wymiana silnika, więc wiąże się z wydatkiem tysięcy złotych.

Jeśli mamy dowody w postaci faktur i wydruku listy operacji wykonanych przez warsztat, to możemy zwrócić się o naprawę gwarancyjną lub pokrycie kosztów przywrócenia samochodu do stanu używalności.

Jeśli po wizycie lub rozmowie telefonicznej przedstawiciele warsztatu będą unikać pokojowego rozwiązania tej sprawy, warto wiedzieć, jak formalnie przygotować się do ubiegania się o swoje prawa.

Warunki gwarancji ustalić przed naprawą

Ustalenie warunków ewentualnej gwarancji jeszcze przed wykonaniem usługi może przyspieszyć sprawę w przypadku niefachowej naprawy. Jeśli mamy wątpliwości, co do jakości usług świadczonych w danym warsztacie, lepiej poszukać miejsca godnego zaufania, bądź podpisać umowę, w której będzie wyszczególniony zakres napraw, a także ustalone warunki gwarancji.

Opinia niezależnego rzeczoznawcy

Opinia niezależnego rzeczoznawcy to podstawa. Ekspert może określić, czy usterka powstała z winy mechanika, czy też przez wadliwą część. Koszt takiej wyceny należy dołączyć do całości roszczeń gwarancyjnych. W przypadku jeśli części do wymiany rozrządu zamawiał warsztat, nie należy dać się namówić na skierowanie roszczeń do ich producenta. W takim przypadku to serwis jest stroną odpowiedzialną za źle wykonaną usługę.

Dodatkowe koszty

Sama opinia rzeczoznawcy może kosztować od około 400 do nawet 1000 zł. Jeśli źle wykonana naprawa eliminuje auto z możliwości jego użytkowania, również narażamy się na koszty (wynajem samochodu zastępczego czy dojazdy taksówkami). Te elementy również należy zawrzeć na liście roszczeń, ponieważ koszty te powstają w wyniku źle wykonanej usługi. Co prawda na forach prawnicy zauważają, że windowanie roszczeń może wydłużyć proces dochodzenia swoich praw, ale z punktu widzenia osoby poszkodowanej nie ma podstaw, aby ponosić straty. Warto pamiętać, żeby na wszystko mieć rachunki lub faktury.

Ogólne warunki gwarancji

W sprawach roszczeń pomiędzy usługobiorcą (klientem), a usługodawcą (w tym przypadku warsztatem) pomocne może być biuro rzecznika praw konsumenta, gdzie znajdziemy przepisy, na które można się powołać w czasie zgłaszania reklamacji.

Jeśli dysponujemy twardymi dowodami (opinia rzeczoznawcy) na to, że silnik został uszkodzony lub sama naprawa była wykonana niefachowo, to nie należy zwlekać. W ramach przepisów dotyczących konsumentów używa się sformułowania "niezwłocznie", czyli od razu po wykryciu usterki należy działać. Czas pracuje na naszą niekorzyść, ponieważ jeśli sprawa trafi do sądu, trzeba będzie uzasadnić, dlaczego od razu po wyjechaniu z warsztatu nie wróciliśmy się z uwagami dotyczącymi pracy silnika.

Podsumowanie