WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 mazdaelektryczny samochódmazda mx-30 wczoraj (16:42) Mazda MX-30 na żywo. Ma dziwne drzwi i tylko 200 km zasięgu Mazda szykuje się do wprowadzenia na rynek swojego pierwszego auta elektrycznego. MX-30 jest spokrewnione z CX-30, ale stawia styl nad funkcjonalność... Rozwiń Z tej strony Michał Zieliński A sa … Rozwiń Transkrypcja: Z tej strony Michał Zieliński A samochód za mną to Mazda MX 30 czyli pierwszy elektryk japońskiego Plus Dzisiaj mam okazję zobaczyć ten samochód a także Przejechać się go prototypem jednak poparzenia to zapraszam was na autobus A tutaj Chciałbym pokazać wam jak I co oferuje MX Zacznijmy może od nas MX Nie bez powodu ponieważ ma Kojarzycie to z MX piątką czyli kultowym goldstar 30 ponieważ samochód jest spokrewniony z Mazdą cx-30 Ma takie same Zewnętrzne wymiary Choć jak już Widzicie Wygląda zupełnie zupełnie Inaczej ma też inny układ Tekst 30 x 5 drzewem Crossover Ten też jest 5 drzemka suweren Ale te tylne otwierają się Do tyłu zupełnie jak w majtkach BMW i3 Leżymy downem Mówisz że Dużo dużo materiału pochodzi z recyklingu i co ciekawe No właśnie mamy to nie tylko Tkanina nie ty Po polsku Ale też Korek Gdzie jest bez powodu Chodzi o to że Lata lata temu zaczyna właśnie jako producent Nie stało Również jest takim gównem trze tradycyjny Jak na Mazdę mamy kierownicą ZMA Cyfrowe zegary obraz ciekawostkę czyli cyfrowy Klimatyzacji to jest dotykowe Bezdotykowa tylko na postoju zestawy świec W czasie jazdy swojego obsługi Ten okręt Inżynierowie skorzystali tutaj z tego że auto elektryczne nie potrzebuję Tunel środkowy firmy Schowek A sama konsola jest właśnie Unosząca W powietrzu Podobnie jest Nie ma tunelu Powinno być tutaj wygodnie niestety nie mogę strzelać do tego samochodu Jest to ręcznie zbudowany Nie To teraz ty Ładny Akcent Strzelina Mazda Tak prezentuje się Tył tego samochodu widzicie że on ma taką linię Nawiązującą do Coupe Kremówka A Tonight Sportowe Ale mnie to Ponieważ Problematyczne będzie większa od ty byś chciał podbić dzieci do szkoły Przy wysiadaniu będzie trzeba otworzyć przed Tft Tyle Ale nie powiedziałem a ja jeszcze nic o specyfikacji tego samochodu i najważniejszym jest Zasięg który wynosi Niestety tylko 200 km dla Ponieważ ma zadecydowała na użycie do Mordo O pojemności 30 Kilowatogodzin Powodem jestem Podczas produkt Magda chciała żeby Emil Całego życia samochodu czyli od produkcji przez użytkowanie pół stylizacje Była na poziomie spalinowej Mazdy 3 Silnikiem B I co udało mi się osiągnąć właśnie stosując takie mniejsze ogniwo poza tym Mazda wierzy że takie samochody Elektryczne są głównie wykorzystywane Przez ludzi którzy Dojeżdżają do miasta w kierunku 50 km dziennie Oraz mają Gdzie doładować MBank Do Płyty tego samochodu Prezentuj Tak Mam ładowarkę Test Battery Akumulator A z przodu Silnik elektryczny To jest w ogóle ciekawostka ponieważ jest Wankla Który docelowo pojawi się W 30 I będzie służył jako Rangers Czyli urządzenie które będzie doładowało Gdy zabraknie prądu Jestem zajęty już tam gdzieś my w BMW i3 Niemcy z tego zrezygnowali Japończycy wierzą że że to ma sens Nie znam Specyfikacji Nie masz wszy Takiego zwoju ale zapowiada Bardzo Ciekawe Co do samej mx30 auto trafi do sprzedaży w 2020 Po drugiej połowy nie Polska cena dotychczas jest znana wyłącznie dla topowej wersji pasztet Auto będzie kosztować niecałe 150000 zł Więc niestety graczy nie załapię się na Dla osób fizycznych Ale oczywiście Do tego czasu być może pojawia się dotacje dla przedsiębiorcy Może wtedy uda się