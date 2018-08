Marek Hoffmann ma nowy motocykl. Do jego garażu trafił harley

Jeden z najpopularniejszych twórców internetowych Marek Hoffmann spełnił kolejne ze swoich marzeń. Auto filmów publikowanych w serwisie YouTube nagrał rozpakowywanie i pierwsze wrażenia po przejażdżce zupełnie nowym harleyem.

AdBuster znany jest z konfrontowania reklam przeróżnych produktów z rzeczywistością, co przyniosło mu sporą popularność. Ostatnio na jego kanale pojawił się film z kolejnej już wyprawy motocyklem. Najciekawsze jest to, że Marek zamiast zabrać na wyjazd na Nordkapp motocykl turystyczny, pojechał tam Junakiem z silnikiem 125 cm3. Wcześniej był nim w Portugalii – oba filmy można znaleźć w sieci .

Nowy pojazd w garażu AdBustera to Harley-Davidson Iron 1200 Special. To jeden z najmniejszych i najtańszych sprzętów dostępnych w salonach Harleya, ale to nie znaczy, że motocykl ten jest mały i tani. Silnik V2 ma pojemność 1200 cm3, a całość waży około 230 kilogramów.

Warto podkreślić, że widzowie tego filmu zostali nieco zmotywowani, bo jak powiedział autor, często przejeżdżając obok salonu Harleya w Poznaniu powtarzał, że kiedyś w końcu tam pójdzie i kupi sobie wymarzony sprzęt. Udało się to zrobić i na potwierdzenie decyzji, którą podjął zamówił sobie personalizowaną tablice rejestracyjną z napisem YOLO, czyli You Only Live Once (żyje się tylko raz).