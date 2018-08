Marcin Gortat odebrał kluczyki do nowego porsche. To hybrydowa panamera sport turismo

Marcin Gortat – jedyny polski koszykarz w NBA grający w Los Angeles Clippers – odebrał kluczyki do nowego samochodu. To porsche panamera 4 e-hybrid sport turismo. Ceny takiego auta zaczynają się od 512 930 zł.

Marcin Gortat ma słabość do Panamery , ponieważ miał okazję już jeździć białym egzemplarzem poprzedniej generacji. Choć – jak doskonale pamiętamy – koszykarz miał problemy z parkowaniem, siła przyzwyczajenia zwyciężyła.

Nowa Panamera w wersji Sport Turismo zabiera na pokład 5 osób, przyspiesza do 100 km/h w 4,6 s i dzięki hybrydowemu układowi napędowemu zużywa zaledwie 2,6 l benzyny na 100 km. Możliwośc ładowania akumulatorów z zewnętrznego gniazda pozwala na przejechanie około 50 km bez angażowania jednostki spalinowej. Wszystko to w aucie, które ma 462 KM.

– Jeździłem w życiu wieloma samochodami, ale żaden nie był chyba równie wszechstronny – dodaje Marcin Gortat. – Każdy, kto z rezerwą podchodzi do napędu hybrydowego, powinien spróbować pojeździć takim autem na co dzień. To naprawdę zadziwiające, jak można połączyć sportowe osiągi i frajdę z jazdy z przyjaznością dla środowiska. Taka zresztą jest Panamera: gdy trzeba, potrafi być ostra, a innym razem komfortowa.