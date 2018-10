Mandaty z dwóch rodzajów fotoradarów nielegalne. Sąd uniewinnił kierowcę

Inspekcja Transportu Drogowego ma niezgodne z prawem fotoradary. Łódzki sąd przyznał rację kierowcy i uniewinnił go od zarzutu przekroczenia dozwolonej prędkości.

Zdaniem sądu to powód, dla którego świadectwo homologacji straciło ważność. Dodatkowo stwierdzono, że certyfikat wydany w Czechach jest w Polsce nieważny. Przez to urządzenie nie może być legalnie używane do wykonywania pomiarów, które służą do wystawiania mandatów .

Próbujemy ustalić skalę bezprawnego działania ITD. Póki co udało nam się dowiedzieć, że w użytku jest łącznie 46 takich urządzeń. 15 z nich to Ramet AS9T, a 31 Ramet AD9C. Nie wiemy, gdzie wykorzystywane są te urządzenia i do wystawienia ilu mandatów posłużyły nielegalne pomiary. Kierowcy, którzy mają wątpliwości co do legalności wykonanych na nich pomiarów, mogą sprawdzić, jakim sprzętem zostały one zrobione. Wystarczy się zwrócić do jednostki, która dokonała pomiaru.