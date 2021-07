Mandat do 5 tys. zł i grzywna 30 tys. zł – rząd przedstawił plan

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję zmian w karach dla kierowców. Listę otwiera podniesienie maksymalnej wysokości mandatu do 5 tys., który ma być karą przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h w terenie zabudowanym. Jeśli kierowca będzie jechał wyjątkowo niebezpiecznie i policjanci zdecydują się skierować sprawę do sądu, to ten będzie mógł orzec grzywnę do 30 tys. zł (aktualnie jest to maksymalnie 5 tys. zł).