Najnowsze Popularne Wideo + 4 testporschemotoPanamera GTS 4 godziny temu Test Porsche Panamery GTS: tak się powinno łączyć luksus ze sportem! Na co dzień luksusowa, ale po wciśnięciu przycisku staje się sportowa. Tak można opisać najnowsze wcielenie Porsche Panamery GTS. Michał... Rozwiń Beyonce Jest grupa ludzi która stw … Rozwiń Transkrypcja: Beyonce Jest grupa ludzi która stwierdza któryś Życia że to czas żeby zacząć Limuzyną reprezentacyjną pięknie wygląda Wszędzie Jak się pojawiają i i Bardzo Druga grupa ludzi na to Dochodzi do wniosku że to czas Sport Jak sprawdzić Świetnie wyglądające Ale ruch Oferujący nie Video Blaty Którzy nie lubią wybierać albo nie chcą kompromis Albo są Bar Sportowy Niezwykle Sport Dla tych powstało Porsche Panamera A dla tych wszystkich którzy chcą Jeszcze Sportów Panama Powstała odmiana GTS Można powiedzieć że Porsche Panamera GTS to taki Który Oferuję Luksus i Strony Super sportowe emocje Daj Dwa absolutnie różne charaktery Są one tak róż Jak dzień Stojak Magiczna sztuczka Wystarczy w zasadzie tylko Pstryknąć palcami Proszę proszę Kamera jest ogromnym samochodem nawet jeśli występuje standard Nie a nie w wers Turismo Nie świadczy to Naprawdę ledwo co Mieściła się w standardowym miejscu parkingu Widać to zarówno podczas parkowania w mieście jak również podczas jazdy na codzień Na przykład podczas pierwszego dojazdu do bramek na autostradzie Miałem wielkie obawy czy na pewno się tam zmieszczą nasze Oczywiście są to tylko pozory na to Chcę samochód ze względu na swoje Dość spore gabaryty w Z przyzwyczajenia kiedy siadamy za jego stary po raz pierwszy Konfiguracja Ana Testowe i Panamera GTS jest absolutnie Oprócz tego że ma tutaj specjalny fioletowy Który został stworzony na zamówienie Ruch Mamy to W kolorze nadwozia polakierowane felgi Które mają syn 21 cali Powrót Piękne charakterne żółte A również wnętrze które za momencik wam pokażemy po zajęciu miejsca we wnętrzu Panamera GT Nie ma zbyt wielu elementów które W stu procentach O tym że to Ta odmiana pan Mam oczywiście na obrotomierz Literki GTS które na to wskazują Naprawy Panamera GT Wyświetl Poza Listwa progowa Również malone Opis Której siedzimy natomiast poza tym całe wnętrze 100% konfiguruj Tutaj jak Tak jak wspominałem przed moment Fioletowa skóra bardzo dużo karbonu zarówno na kierownicy Jaki na desce rozdzielczej na drzwi Cała go Deski rozdzielcze Zarówno na drzwiach boczki Tutaj wszystko obszyte jest również fioletową skórą na Środa Kierownicy No i tak na dobrą sprawę jak każdej panamerze mamy nieograniczone niemal możliwości Jeśli chodzi o konfiguracji Więc jeśli Wasza Fantazja podpowiada Że ten samochód mógłby być na przykład zielony na zewnątrz a czerwony Daj Liście do zrobienia ze względu na opcję Porsche W Pierwsza w historii Panamera GTS która powstała miała pod maską silnik V8 dokładnie tak samo jak Jedynie nieco większy bo miał 4 i 80 l Pojemność I nie miał Znany był na świecie z tego że kiedy przejeżdżał budził małe dzieci a Matki Chowały je głębiej pod kołdrę Wszyscy bali się tego samochodu Straszliwie Jeśli chodzi o nową pan Ameryka Mamy Na całe szczęście również pało Czteroliterowe dokładnie to są Które Występuje w odmianie Turbo na Jest nieco słabsze dokładnie o 90 koni mamy dodaj 460 Mechaniczny Jest Niestety Niestety jedynie 20 koni więcej niż w odmianie 4 Natomiast tam Silnik Co jest bardzo ważne jeśli chodzi o GTS to właśnie brzmi I absolutnie nie ma tutaj mowy o tym żeby ten silnik brzmi Tak samo złowrogo jak silnik 4 l W pierwszej Panamera GTS natomiast To brzmienie tutaj Bardzo bardzo Choć Panamera GTS nie jest ani najszybszą ani najdroższą Ani Mocniejsza Odmiana tego moda To moim zdaniem ma Charakt Układ kierowniczy niesamowicie offence Szczególnie Sport w Plusie Mamy Po prostu Samochodem bardzo szybko To właśnie Ten samochód odmiana GTS Dużo sztywniejsze Porównaj Daughter Jakie jest wersji Turbo lub 4S Tutaj po prostu ten sam Manifestuje każdym kilometrem W trybie sport Plus że jest właśnie samochodem Który Stworzony na to Ops Jazdy w Natomiast jest to Pełnoprawna limuzyna mamy tutaj fantastyczne aktywne zawieszenie Które pomimo 21fl które są zamontowane w tym Excelu Nie dają absolutnie Jakie Dyskomfort Związane W kiepskim Resorowa Niemna Czy dziś Panamera pozostaje limuzyną jest niesamowicie wygodna doskonale wyposażona a jedno Jest super sportowym Pamiętajmy że oprócz trybu Sport mamy jeszcze najbardziej agresywny tryb Sport Plus w aktywacji którego samochód natychmiast jeszcze bardziej redukuje biegi I mamy strzały z wydechu natychmiastową reakcję Gaz i tutaj wszystko dzieje się bardzo bardzo szybko ta przecież dość ciężka limuzyna Ważąca około dwóch ton rozpędza się do setki 4.500 Więc naprawdę bardzo bardzo szybko mamy oczywiście dostęp do procedury startu w momencie Wyjeżdżamy ten samochodem na tort wystarczy wcisnąć hamulec do oporu wcisnąć gaz do oporu puścić Wtedy mamy maksymalne możliwe przyspieszenie ten samochód aż chce jechać Tak on teraz Charakterystykę w ogóle charakterystyka jednostki napędowej Pomiń Że jest Turbo doładowana zmienia się tak jakby był to silnik wolnossący co to nam Pojawia na samym końcu zakresu obrotowego to tak jakby zastrzyk dodatki Motocykl który się nie spodziewamy to jest to co jest charakterystyczne dla właśnie silników wolnossących Czyli że trzeba go kręcić do samej góry żeby wydobyć jego pełną od jaką Właśnie to nowe ustawienie silnika V8 o pojemności 4 l który znamy oczy Panamery Turbo tutaj ma troszeczkę mniejszą moc ale również niższe ligi Ładowania i dzięki temu właśnie imituje niejako tą bardzo przyjemną Charakterystykę pracy silnika wolnossącego oczywiście nie ma tutaj mowy o tym żeby to było to samo wszystko Plusy silnika turbo doładowanego w panamerze GTS Oczywiście są ale również Klimat w pracy ta charakterystyka oraz tak naprawdę dźwięk również jakimś cudem Inżynierów Porsche został do GTS Przemęczony i za to należą mi się ogromne słowa Żeby przekonać się o tym że Panamera GTS Testujemy jest prawdziwą i muzyką wystarczy Miejsce z tyłu Co rzuca się w oczy to Środkowym ekran sterujący Na klimat Na przykład masa Lewe Lub prawego Jezu System Ustawienia Fotele komfortowe Możemy Położenie Możemy wysunąć Golub Przesunąć do ty Uruchomić wentylację Ogrzewanie foteli Jak Odsłonić Dachu szklanego Czy za cię Role Słone Nasz Tylnej Sprawdzić Bez Konfigurować za Mówienie o dobry Ponieważ Może tutaj Nad W samochodzie Super Musimy pamiętać o Że powinni Tutaj SPA Specjalnie Bardzo Jest to Jak miękko Jest uchwyt Przy drzwiach Nazywamy Natomiast Tutaj tasku Obszyta Dookoła Uchwyty Jeszcze dodatkowym kawałkiem bar Że W drzwiach Są takie Podsumowując niezależnie od tego czy będziecie chcieli Panamera GTS Jak limuzyna Do 100 Komfortowo Czy też tak jak samochodem super sportowym czyli agresywnie i bardzo szybko Ten samochód na pewno spełni Oczekiwania I od dzisiaj właśnie to GTS Jest moj Ulubioną Odmianą tego To taki zestaw cech połączonych właśnie w tym jednym na dworze Zakodowane w tych trzech literach które W panamerze cenie najbardziej Z jednej strony bezkompromisowość Tylnonapędowy charakter Charakterystyka zbliżona do w Są tego V8 Niesamowita wygoda Codziennym podróż Dziękuję wam serdecznie za uwagę i zapraszam do Kolejny