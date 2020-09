"Long Way Up", czyli Ewan McGregor na elektrycznym motocyklu przez ponad 100 dni

Pojawił się trailer nowego serialu dokumentalnego o tytule "Long Way Up" przygotowanego przez Apple. Produkcja ta pokazuje wyprawę motocyklową znanego z wielu kultowych filmów Ewana McGregora, który wraz z Charleyem Boormanem na harleyach-davidsonach livewire przejechali z samego południa Argentyny do Los Angeles.

Jak tłumaczy McGregor – od dawna planował tę podróż i wreszcie ją zorganizował razem ze swoim przyjacielem Charleyem Boormanem. Jak przystało na słynnego aktora, całość odbyła się pod okiem kamer i tak powstał serial dokumentalny "Long Way Up", który będzie dostępny na internetowej platformie Apple TV+.

Wrażenie robi już sama trasa, jaką na motocyklach pokonali McGregor i Boorman. Wystartowali oni z ośnieżonego południa Argentyny i podróżowali przez kolejne kraje Ameryki Południowej i Środkowej, aż dotarli do USA i zakończyli wyprawę w Los Angeles. Na trasie jechali zarówno przez tropikalne dżungle, jak i położone na dużych wysokościach pustkowia Boliwii. Łącznie pokonali 21 tys. km, odwiedzając 13 krajów (przejeżdżając 16 przejść granicznych), a wszystko to zajęło im 100 dni.

Long Way Up — Official Trailer \| Apple TV+

Żeby było jeszcze bardziej interesująco, zamiast przystosowanych do takich wypraw turystyków, Ewan i Charley wybrali elektryczne harleye livewire. To dodało sporo do ich przygody. W końcu naładowanie akumulatorów na pustkowiach nie zawsze było łatwe. Z drugiej strony udowodnili, że na elektrycznych motocyklach można odbyć każdą, nawet tak wyjątkową wyprawę.

Serial "Long Way Up" zadebiutuje 18 września, kiedy to na platformie Apple pojawią się pierwsze trzy odcinki. Kolejne będą dodawane co tydzień. Na ekranach będzie można zobaczyć nie tylko przygody dwóch motocyklistów i wyzwania, jakie stawiała przed nimi podróż, ale też zapierające dech w piersi krajobrazy i ludzi, z którymi McGregor i Boorman spotkali się podczas swojej podróży.