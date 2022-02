List z Opola nie jest oszustwem. Musisz zapłacić i masz na to 7 dni

Przypomnienie o mandacie

Jeżeli podczas przeglądania poczty zaskoczy cię list z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, to lepiej go otwórz i dokładnie przeczytaj. To właśnie stamtąd przychodzi do kierowców z całego kraju korespondencja związana z nieopłaconymi mandatami. Nawet jeśli nigdy nie byłeś w Opolu i nie masz z tym miastem nic wspólnego, najprawdopodobniej nie jest to pomyłka. Jeśli po otrzymaniu mandatu należność nie została uregulowana, trafia sprawia do opolskiej skarbówki.