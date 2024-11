Limitowane Ducati Scrambler na 10-lecie modelu

Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition (mam wrażenie, że Włosi uwielbiają długie nazwy edycji specjalnych) to limitowana, kolekcjonerska wersja, która powstanie w liczbie tylko 500 egzemplarzy. Jak zdradza nazwa, została ona stworzona we współpracy z firmą Rizoma, tworzącą akcesoria do modyfikacji motocykli.