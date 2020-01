WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 4 testmotolexusUX 250h 02-01-2020 (14:38) Lexus UX 250h: czy klient zawsze ma rację? Co sprawia, że Lexus UX idealnie wpisuje się w legendę japońskich samochodów? Zapraszamy na test. Cześć skąd się wziął Kult japoński … Rozwiń Transkrypcja: Cześć skąd się wziął Kult japońskich samochodów albo inaczej to właściwie sprawia że samochody z jednego wybranego kraju Podobają nam się bardziej W tym tygodniu gościu u nas Lexus ux250h i myślę że pomoże Znaleźć Manta Lexus with 100 miejski crossover klasy premium to prawda legenda japońskich samochodów nie Cross Ale to Masz coś w genach co Kto stworzył Opole Czyli odpowiednich Nie pomyliły go z żadnym innym autem Ma gry w kształcie klepsydry ale w przeciwieństwie do pozostałych Lexus Trochę inny Tutaj elementy kratownicy zmniejszają się na końcach tworząc ciekawy trójwymiarowy Stół będziemy jeszcze jeden wyraz Ulica na tle innych Lexus SUV połączone tylne lampy Popularna ostatnio listwa biegnie przez całą tylną klapę i składa się Aż 120 diod LED A bevensen punkcie Ta li Marzena 3 Śmiały wygląd auta może się wydawać zasługą designerów ale to nie do końca Pro Wiele szczegółów które zwracają na siebie uwagę służy przede wszystkim Na kloszach tylnych lamp zobaczymy takie małe płetwy wiecie obniżają one zmiany ciśnienia o szesnaście procent Nie tylko obniżając ten sposób opór aerodynamiczny Allena Przynajmniej Tak twierdzą Japończycy Stabilizują z tyłu w Szybkich zakrętach I przyboczny Wiersze Dobra Uwierz w japończykom w tym co mówią ale mam jeszcze jeden fakt z katalogu i Co taki utok na górnej krawędzi Natka To Wygląda trochę jak kremem designerski ale to też służy aerodynamice i ponownie Co twierdzą Że taki a nie inny kształt powinien stabilizować ten sam Pod Chciałbym wierzyć że to jest prawda Tym bardziej że nie wygląda to źle i jeśli jeszcze służy aerodynamice aż Powiemy takie ostre krawędzie Tutaj na przykład przy tylnym Rzeczywiście sprawia Strugi powietrza się odrywają no to ta walka trwa Na jeszcze jeden Na nadkola Do tego samochód jest prawie północ I popatrzcie na to lusterko gdzie widziałeś ostatnio ten krzta Wmodr LC to właściwie daje to cała walka Oczywiste jest też że niższe zużycie paliwa Nie wiem czy wiecie ale Godziny siedemdziesiąt procent Oporów to jest opór Właź Do tego Mniejsze szumy No i wreszcie jak twierdzą Japończycy i ja to tylko Cytuję bo Nie do Wierzę przy Osiąganych przez ten samochód Luxury Dlaczego ja tak podkreślam że to jest opinii Japończyków Boer Dominika Można oczywiście być taką kropką nad i w walce o lepsze prowadzenie No końcowy będą jednak zupełnie Parametry na Nic Masa aby osiągnąć niską masę Tutaj w tym samochodzie Maska błotniki drzwi tylne klapa Zostały wykonane z Materiałów i to pozwoliło obniżyć się zarówno mas Jak i jej środek do 594 milimetrów i podobno tak w ten tutaj Jak Jest to Jak już mówią prowadzenie to u x wersjach e-sport i owoce naszej może być też wyposażony w zawieszenie AVS Technologia z większego LC Aktywne amortyzatory które dostosowują Sposobu prowadzenia Na wierzch Intensywność ruchów kierownik Innych Takie skupienie na detalach to jest typowo japońska dokładność widać to nawet w kolorze testowanego samochodu bazowy To jest czerwony natomiast na nie znalazłem Warstwa żółtej Efekt na żywo Jest Fenomen Jakoś to jest nowy model to na ekranie Pokażę wam teraz tabelkę z wymiarami i dodam punkty od BMW X Jest o 13.5 cm krótsze i o półtora centymetra WWE Audi Q3 jest krótszy ale już Pozostałych wymiarach Mi się też złudzeń QX to bardziej kompaktowy crossover niż średniej Słów którego rolę spełnia oczywiście model W środku Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz Milton Poznasz a pozycyjne I o to chodzi bo jest zwrócony w moją stronę oczywiście koncepcyjnie jest nowa w bardzo wielu innych samochód Kokpit Odwrócone strony To Japończycy wymyślili No u nas Chwyt incontrol czyli cokolwiek robimy na tym właśnie Nie zmieniamy pozycja za kierownicą bo tutaj rzeczywiście wszędzie ma Równo A odległość do każdego Przycisk Się podoba Podoba mi się też że x korzysta z rozwiązań dużo droższych podryw Skonstruuj ramienna kierownica pochodzi z LS Innych modeli przeniesiono też Lexus private.com System integrujący klimatyzacja z ogrzewaniem i wentylacją fotel Za kierownicą widzimy zamiast zegarów 7-calowy ekran a nad kierownicą znajduje Head up Display nie to też dostępny system Lexus Premium Navigation który standard Występuje z 7-calowym ekranem ale można go Za dopłatą do Ponad 10 cali Szczerze mówiąc zjadłem poczekał na ruch Lexusa niech najpierw Pokażę to bardziej nowoczesną grafika After Ja się zastanów Nadia Powiedz Jak to w leksusie w obcej jest też system audio Mark levinson dla audio Odtwarzaj bezstratne formaty dźwięki martwa Jak tam leksusie sterowanie wszystkim co się dzieje tutaj Wyświetlacz odbywa się przy pomocy touchpada Więc Musimy Sterować kursorem na ekranie który się Przykleja Do poszczególnych Lexus Bardzo konsekwentnie Trzymaj się tego rozwiązania ale wprowadza też pewne i Otóż Popatrzcie na ten Się zna Nazwijmy to podłokietniki Top niedawno w redakcji był Audi e-tron Gdzie ja ten element był w ogóle Moja sterowanie Skrzynie To akurat Skrzynie biegów Radom Zupełnie klasyczny A ten element odpowie Za wszelkiego rodzaju Pokrętła które sterują Rak Bardzo ciekawe Ciekawe Się sprawdzi na dłuższą metę Jeden Tylko wracam teraz moją w Cukier który jest w sumie najbardziej komfortowy Bo tutaj najłatwiej nam wykonać to Znajduje się option Czyli Zmian Stacje Czy zrobienie czegoś czego się w samochodzie Nigdy nie Przecież za Wnętrze jest nie tylko ciekawe designerska ale też pod względem doboru materiałów wykończeniowych Tutaj Nawet najmniejszy Za bardzo Wystarczy tylko porobić zbliżenia Zakończenie Atut Wykończ Sztuczne Ale ma jak najbardziej Prawdziwe A to Bardzo miękki Czego służy Po prawej stronie Bo tam dalej Mamy Mniej więcej Dot Jeszcze Tworzywa i dopiero Tworzy Jeśli chodzi o pasowanie to to Niewiele da się Tego samo Ci chodzi Tutaj coś ewentualnie Uwagę że Kiedy zaczął Największe Elf You Znajdź Myślę że od strony Poziomów wykończenie Zawiłości designu bym powiedział który wymaga jakiś w Przyzwyczaj Podaj Dziękuję bardzo Brakuje mu budyniem Nie ma Z powodu do Poziom wyposażenie w x i jak większych modelach Popatrzcie na Kolumny Możemy regulować elektryk Co prawda jej ustawienie mogą Trochę bardziej wysunięte do góry Do kierowcy Kto jest Topowe Fallout Się dało troszkę Tata Połączymy to Dużym zakresem Regulacja Jeszcze fotele Elektrycznie No to To za lek Jednak problemu nad głową jest no no może jeden palec Jeszcze Ale czuję że Nie wie Tak jak widać zagłówek Wysoki alt Pozwalasz Wyregulować tak Przodu Wszystko w Po czym poznać że samochód jest zaprojektowany bardziej dla singla albo dla rodzin z Przedni fotel da się usunąć tak bardzo Daleko do tyłu że nawet byłem trochę przenośnika kierownica z drugiej strony Popatrzcie Natomiast do drugiej Za mną na tylnej kanapie na której przecież i tak nikt prawdopodobnie nie będzie siedział Miejsca na nogi Praktycznie nie został ona się boi to tam będzie z tyłu Jak się ustawia Sprzedając to na tylną kanapę byłem przekonany że Z tego ale ten samochód nie pozytywnie To prawda Moje.com Weszły odrobinę do fotę Ciasto tego na p Czuję AF Jest bardzo Ten Prawie że zalicza Prawo Pod fotel Miejsca No tak żeby akurat zmieściły się buty ale Wola Więcej przestrzeni ale najwię Koszenie Przestrzeń nad głową Która właśnie się skończyła aleje Pozwala Oświadczenie Bo trzeba Siedzę Lexus nie Tutaj Na podłodze Patrzcie kolana mam mniej więcej Nie jest Siedzę popraw Bez zmęczenia Wciąż Mieszczę się Na wsi Ale śmieszne Ściąga się na prawą stronę YouTube Mamy delikatny Tunel środkowy Tutaj Jeszcze rok i jest niski Że nie ma Warto zauważyć Spodzie W tym samochodzie Talk Mamy Duży kot Podłokietnik mocowanie ISOFIX a jednak i całkiem sporo Jak widać Regular Nawet śladu Nad głową One Ledowe Ile koniec jeszcze jeden dowód że to jest auto bardziej dla Na Tutaj już kogoś posadzimy i nawet damy mu komfortowym I dostatecznie dużo miejsca i miejsce na kubeczki podłogi Co jest Miejscowość Tutaj nie Popatrzcie w tylnych drzwiach komplet Vogue Nie Kieszeni Co więcej Za fotelem kierowcy również w tej kieszeni nie Tak to prawda jest jedyna kieszeń która nie jest do dyspozycji Dwóch a nawet trzech To kieszeń Dotychczasowe zaskoczenie które serwował nam ulic były albo zaskoczeniem i pozytywny i Albo to zdały się łatwo wytłumaczyć Skierowany do rodzin z dziećmi więc Miejsce na tylnej kanapie Nie ma tak do Jest Ale nawet Single nawet rodziny bez Robię Czasem zakup Tymczasem W bagażniku Ul znajdziemy relatywnie niewiele miejsca 334 l ofert Wersja 200 lata Tak jak w tym przypadku Na Samochód z napędem hybrydowym Ta pojemność zmniejszy się do 320 Jak widzicie to Relative Nie Nie i to do wysokości tej półki Też ja bym ją nazwał No nie wiem parawanem chyba prędzej I to Z uwzględnieniem przestrzeni którą znajdziemy też pod podłogą Miejsce gdzie należy szukać dodatkowej przestrzeni I to ma Jeszcze Jedną małą kieszonkę nie wiadomo za bardzo na co więcej za Żeby się do niej dostać No Jest Są te Tak jak tutaj widzi Haczyki Haczyk Po drugie Też jest Jak jest Więc Zakończenie Doda Jak Na dobrym poziomie się nazywają się kiedyś projektanci jak wyprodukowali pierwsze samochody 100 lat Również wysłuchiwanie uwag swoich klientów którzy mówili że zebranie samochód jest całkiem niezły Które Wiesz brakuje mi tego brzmienia takiego fajnego wiesz Mój koń robił przez ostatnich 10 lat Weź że coś zrób żeby wtedy też pozdrawiam tego silnika Nie udało mi się że już nie wtedy nie był I różnego rodzaju upadaj satysfakcję klientów bo projektanci do przodu Mamy to co mamy No jak wiadomo Dzisiaj producenci się słuchają swoich klientów więc wersji benzynowej Stało się to co się stało jak mówicie wylądowała w nim skrzynię B cvt Po prostu zwykłej cvt przecież porównywalny Nazwijmy to że Jest skrzynia multidrive S czyli bezstopniowa natomiast benzynowym OLX JD cvt która jest połączeniem skrzyni bezstopniowej i automatycznej która Sprawę tylko jeden bieg można powiedzieć nawet manualnie który ma tylko 1 bieg bieg który sprawi Podczas ruszania z miejsca oraz podczas ponownego dodawania gazu czy nie przełącza się na ten jeden jedyny swój I dźwięk który wydaje w tym momencie silnik jest takie właśnie znajomy Przyjemny dla ucha kierowców a więc można do obrazował powiedzieć że jest to dźwięk No cóż niepotrzebnie pod moim zdaniem została skomplikowana ta skrzynia Ale jak klient nasz pan to tak właśnie bywa teraz wróćmy do wersji chyba Jadę Lexus QX w wersji hybrydowej ma Oczywiście starą dobrą znaną E-cvt i będę dzieje że tego nie będę mógł to Poza tym silnik 4 Procent sprawności a więc bardzo dobry wynik do tego dopracowane została współpracę będą się Elektryczny dzięki czemu samochód jest w stanie dużo więcej w mieście przyjechać na samym prądzie W tym silniku Co sprawia że zużycie paliwa w tym samochodzie będzie odpowiednio mniejszy Siedzi osiągi No to jak na 184 Moim zdaniem adekwatny chociaż nie są Jakieś szczególnie powalający No myślę że kupując tego typu auto w Hybrydowe też nikt nie oczekuję że będzie to jakaś Turbo rakietę więc dla mnie jest to Dużo więcej ciepłych słów Podpowiem na temat tego jak ten samochód wyprowadzi to Się dzieje bardzo precyzyjny układ kierowniczy To zawieszenie Oczywiście tutaj przestawienie samochodu jeszcze bondspot plus i zachowanie tego samochodu Na drodze tak musimy panu żebym za chwileczkę takiej łosia Dziesięciu naleśników Dobra miałem tam coś w bagażniku ale to jest jedyny wydarzenia które tutaj miało miejsce w trakcie tego manewru Bossa To od niechcenia ziewają można powiedzieć wykonaną w lewo w prawo nie nawet oponami Nie włączył żadnych wspomagaczy elektronicznych po prostu wykonał ruch wrócił na swoje miejsce Prowadzenie tego auta Jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie można powiedzieć wzorowe Crossover a do tego cicho jak hybrydzie bardzo płynnie Hybrydzie i tak przyjemnie luksusowo przytulnie jak w leksusie z kolei a więc hybrydowe Jak ktoś nie oszukuję rakietowego sportowego samochodu Myślę że Jest to całkiem przyjemny rozwiązanie i pod względem właściwości jest myśliwy Gwiazda Ja myślę że nic mu autor nie brakuje Się o 153000 zł a z pakietem Optimum dochodzi do 171 aczkolwiek Obecna promocja pozwu Właśnie taką konfiguracja 130 1900 Jeśli interesuje was wersja hybrydowa Co z napędem na przednią oś będziemy 166 000 Jednak standard jest bardzo bo Każdy OLX ma kamery cofania pełen pakiet bezpieczeństwa z aktywnym tempomatem i wszystkimi asystent A też dwustrefowa automatyczna klimatyzacja Czy nawiewy i złącze USB z tyłu kiedy nie ma już w standardzie Choć i tak spośród 400 klientów którzy Przedpremierowo praktycznie wszyscy wybiera Wzmocniony Quick to prawdziwe To nie tylko dlatego że produkowany jest w Dobrze jeździ Świetne wykończenie Zdarzenie i