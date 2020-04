WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 3 lexuslexus nxtest spalania 32 min. temu Lexus NX 300h 2.5 Hybrid 197 KM (AT) - pomiar spalania Test spalania Lexusa NX 300h z silnikiem 2.5 Hybrid o mocy 197 KM tym razem kosztują średnie spalani … Rozwiń Transkrypcja: tym razem kosztują średnie spalanie Lexusa NX 300h czyli wersja spalinowa która ma 3 silnik 1,5 l silnik benzynowy o mocy 155 koni i dwa silniki elektryczne 143 konie a drugi 68 sumaryczne moc całego zestawu to 197 koni mechanicznych tempomat jest ustawiony na 96 km na godzinę co daje stałości prędkości 90 km na godzinę a obroty silnika Przy tej prędkości wynoszą 1000 W tej chwili 1300 obrotów na minutę średnie spalanie po około 8 km wynosi w tej chwili 5 i 90 jutro na 100 km kończył jest nasz pomiar i po około 11 km średnie spalanie 10 km wyniosła 5 i 70 litra nastawione tym razem tempomat jest ustawiony na 147 km na godzinę co daje na dropsie nie ma dokładnie 140 i po około 1 średnie spalanie wyniosło 11 i 6 11 km a obroty silnika teraz w trybie sport Zobaczymy 4250 teraz też spalanie silników po pierwszym kilometrze 16,5 po drugim kilometrze 1400 tylko trzech kilometrach 11 i 2 średnie spalanie jest około 10 płynniej i spokojnie przejechanych kilometrów 5,5 dynamiczna jazda po mieście 12 i 1