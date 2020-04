Lexus LS 500h 3.5 V6 Hybrid 359 KM, 2018 - test AutoCentrum.pl #401

Obejrzyj mój najnowszy test Lexusa następnie wejdź na mobil one pl Wygraj model CT w super konkursie Pytanie jest tylko jedno Jak będzie wyglądać Twoja podróż marzeń jeśli wygrasz ten samochód z modułem formularz i regulamin konkursu znajdziesz na www.modr.pl Witam serdecznie świat luksusowych dużych limuzyn dla wielu mógłby nie wychodzić poza niemieckich producentów Audi A8 BMW serii 7 czy klasa s to sprawdzone limuzyny klasy biznes Jest jednak pewna grupa klientów w którym hegemonie niemieckich producentów i już wychodzi uszami niechciał Niemca nie chcę ginąć w tłumie chcą się wyróżnić był produkowany No oczywiście Lexus LS z tym że poprzednia generacja tego samochodu produkowana ponad dekady była już trochę technologicznym dinozaurem na niebieski konkurencje na szczęście to się zmieniło w zeszłym roku I mamy już od 2017 roku Teresa czwartej generacji czy z jego powodu odejdą od niemieckich limuzyn Zapraszamy od razu zdradzę samochód jest wyjątkowy możemy tak oczywiście w samochodzie który z tego czy innego powodu nam odpowiada ale LS naprawdę jest wyjątkowy i wcale to wyjątkowość nie oznacza że ten samochód jest po prostu jest inny niż wszystkie ale po kolei drogie rzeczy nie są drogie tylko ze względu na metkę są wykonane z lepszych materiałów z bardzo dużą dokładnością ze względu na te do zrezygnuje się często z produkcji zautomatyzowanej lubi myśleć że płacimy za coś wyjątkowego A tej wyjątkowości dodaje Widzę że produkt Został zrobiony ręcznie w przemyśle motoryzacyjnym nie ma już zbyt wiele na Manufakturę chociaż całuj takie takie samochody kosztują jednak bardzo bardzo dużo a jednak Lexus chciał być wyjątkowe zdecydował się na coś w rodzaju Manufaktury nie chodzi oczywiście o cały samochód ale o element który jest kluczowy dla jego pracy chodzi o grill ten element wygenerował najpierw komputer ale do opracowywał go jeden człowiek doświadczony modelarz spędzał 8 godz na kształtowaniu powierzchni składającej się z liter l zajęło mu to pół roku Później to było stworzyć formę ponownie wykonane ją na podstawie modelu komputerowego ale by osiągnąć tak dużo szczegółów pieczołowicie Pracował nad nią japoński mistrz obróbki metalu jemu Zajęło to 5 miesięcy to Rzemiosła tradycyjny jakoś z tym stylu a szkoda że nie możemy go teraz zobaczyć w całość produkcyjnej zasłanianego tablica rejestracyjna jakby tego było mało to Japończycy chcieliby ci jeszcze bardziej wyjątkowi i w najnowszej generacji postanowili odejść od klasycznej minister teraz było tego samochodu bardziej przypomina kupę i to jeszcze nie wszystko dlatego że wyjątkowości temu auto dodaje fakt że jako jedyny w odróżnieniu od swojej własnej poprzedniej generacji ale w czwartej generacji Nie ma warstwie przedłużony jakoś to znaczy że tam gdzie był słuszny rozmiar w zupełności wystarczy wszystkich stróży Japończycy są dosyć niscy i takie podejście też jest wyjątkowa byliśmy jednak do środka zaprasza nas do niego co liczyli suga proszę o domu japońskie projektant wnętrz a tego modelu Mam nadzieję że od razu po otwarciu drzwi poczujecie że jest to wnętrze zupełnie inny niż w jakimkolwiek dotąd w samochodzie luksusowym brzmi zachęcająco Czym jest to zupełnie inne wnętrze kolorystyka naszego na starego modelu czyli połączenie jasnej skóry z drewnem i z ciemną skórę na kupić a na drzwiach w pewien sposób limuzyny sprzed lat a jednak to bardzo nowoczesny projekt wnętrza i oczywiście wyjątkowy pamiętacie te wielkie ekrany w klasie to Spójrzcie na palec zegarowe rozmiar prawie że motocyklowy dlaczego tak czy wyjątkowość musi wymagać ofiar absolutnie nie Japończycy uznali że jeśli wyrzucą bardzo wiele informacji na nasz head-up Display to mogę sobie pozwolić na bardzo skromne także minimalistyczne podejście do zegarów przed kierowcą czy to jest wyjątkowe Tak się wszystkim podobać Ale jak widzimy zestaw wskaźników wyświetlany jest na 8 calowym ekranie a na środku deski rozdzielczej gości ponad 12 calowy ekran klimatyzacja wiele cząsteczek No ja które ponoć nawilżają skórę jest też odmrażacz wycieraczek czy okno dachowe które nie zawiera podobno miejsce nad głową do czego jeszcze wrócę W każdym razie wszystko Stand przez całą deskę rozdzielczą biegną metalowe listwy w których skomponowano też kratki nawiewów na drzwiach w okolicach klamek zobaczylibyśmy błyszczące się materiał który przypomina metal to by było za proste to szkło oczywiście nad nią też pracowali japońscy rzemieślnicy którzy sztuka obrobienie szkła wynieśli jeszcze z czasów kiedy Japonią rządzili ogólnie dopiero później ten projekt został z gitary odtworzyć go w skomplikowanym procesie masowej produkcji w naszej wersji jest jednak pakiet Artus z forniru wygląda nieźle ale kiedy się słyszy o szkle jakoś tak nie robiła fotele mają funkcję masażu shiatsu Tchibo przyznać że jest to jeden z bardziej zaawansowanych masaże Jakie można dostać się w samochodach opisane wzór kijko na panelach drzwi i odnosi origami pracowano nad dniem a 4 lata to z jaką dbałością o szczegóły zaprojektowano elesa przechodzi wszelkie pojęcie to wyjątkowe ale też to ile za takie rzemiosło trzeba zapłacić drzwi ze szkłem kiriko i wzorem origami kosztują aż 81000 zł równie wyjątkowy jest wyposażenie prócz standardowych systemów które zna Heli muzeum tej klasy ten samochód został jednak wyposażony Dodatkowo w system omijania przeszkód Chodzi o to że jak kamera Wygraj na przykład pierwszego to samochód sam zainicjuje Alek obliczył że się nie zmieści i uderzy to też przejmie kontrolę nad kierowaniem jest kręci tak żeby przeszkodę ominąć piątkowy jest też podejście do systemu Multimedia ja nie chcę powiedzieć że to jest niedbałość ale to jest naprawdę duży dystans do tego jak w dzisiejszych czasach w tym segmencie powinien wyglądać i działać system bardziej mi to przypomina Czemu Corolla sprzed 5 lat tą różnicą że Karoliny Nie musimy korzystać z tego gładzika wyjątkowy będzie to jest dwumetrowego prezesa Chodź się lata kiedy miałem lat bujną czuprynę już mam za sobą to jednak nawet w tej obecnej dzisiejszej wersji nawet obniżając potem maksymalnie ja wciąż samochód czuję jak czupryna króluje mi po podsufitce A miało być tak pięknie a miało okno dachowe nam nie zabierać cennych centymetrów nad głową na wcisk mamy jeden na jeden palec wolnej przestrzeni ale jednak brakuje mi tego drugiego abym nie czuł że podsufitkę i jest nade mną tak blisko poza tym z punktu widzenia podobne mnie nie ma na co narzekać dlatego że możliwość konfiguracji wszystkiego wokół mnie jest tak duża że na dobrą sprawę każdy dostosuję ten samochód dla siebie i teraz cały czas na północy wyjątkowości tej limuzyny Otóż 6 siedząc w najdłuższej jedynej zaraz wersję Lexus dwumetrowiec za 2 m to prawda się umieści bo ja tutaj jestem w stanie się wyprostować chociaż to z głową już nie pozostaje w zapasie ani milimetra wolne czy jestem też w stanie się zmieścić na długość aczkolwiek hotel tutaj ma taki kształt że na przykład nóg już nie złączy bo w tym momencie już uderzają w hotel A buty pod fotel kierowcy wsadzono z wyraźnym oporem i w sumie z pewną obawą czy czegoś tam nie popsuje bo jest to taka szczelina która wymaga tak ciśnięcie a nie przestrzeń do której mogę ten stopy buty po prostu włożyć Niezależnie jednak od tych fizycznych ograniczenie spędza były jestem bardzo przyjemny jesteśmy otoczenie z każdej strony udogodnieniami wszystkim tym co może nam umilić podróż zaczynając od dźwięku bo mamy nawet to na podsłuchu zamontowane dodatkowe głośniki lusterko oświetlenie haczyki i tak dalej pełny system multimedialny rozrywki przed nami i oczywiście taki oto podłokietnik który w razie czego może się schować ale lepiej go wiecie w tej pozycji i dlatego że wtedy mamy to i schowek 2 ładowanie telefonów komórkowych możliwość sterowania tutaj systemu multimedialnym ponownie miejsce na kubeczki i przede wszystkim ten ekran ekran który daje nam możliwość sterowanie ponownie dźwiękiem motoryzacją ustawianie fotela różnego rodzaju masażami również światłem i innymi opcjami no i tutaj Chciałbym zwrócić uwagę oczywiście na fotele odpowiedniej strony mamy to nawet pamięć ustawień możemy bawić się różnymi ustawieniami zaczynając od samego szczytu czyli od zagłówka poprzez poszczególne elementy aż do samego dołu czy podnóżka który jest dostępny tylko na prawym fotelu dla prezesa ten podnóżek możemy podnóżek możemy na przykład otworzyć i tak możemy go otworzyć aż do pozycji maksymalnie złożony Kiedy zaczynam się zastanawiać czy na pewno to jest opcja dla dwumetrowca na szczęście trochę to przekolorowane dlatego że jest możliwość naciśnięcia odpowiedniej opcji tak jak widać odsunięcia fotela pasażera w taki sposób aby pan prezes mógł się naprawdę wysłać cały czas trzymam przycisk cały czas fotel przesuwa się do kolejnych coraz bardziej komfortowych dla prezesa powiedz jak oparcie to jest bardzo skomplikowana procedurę cały czas cały czas coś się dzieje Popatrzcie to chyba koniec ale możemy pójść jeszcze krok dalej i jednym przyciskiem możemy przestawić fotel prezesa w tryb spanie no i w tym momencie mamy to rzeczywiście taką strefę SPA z masażami czas przyjrzeć się wnętrzu Lexusa LS i zacznę Może od całkiem fajnego gadżetu Otóż mocowanie pasów wysuwa diety na nim siada No i ponownie się wysuwa kiedy opuszczamy samochód a więc na przykład teraz jak ja włączę zapłon Włącz zapłon o to się schowa na swoje miejsce ale wcześniej jest przesunięty więc łatwiej jest znaleźć ten nie zamek to jest całkiem fajna takie drogie z którego nawet się nie widzi i nie zauważa ale z czasem zaczynamy doceniać co to ciekawego jeszcze jest No generalnie na miejscu kierowcy wiele osób zadaje pytanie dlaczego ekran jest taki mały to jest taki mały Japończycy uznali że skoro się ma tak ogromny head-up Display i tam jest tyle informacje To po co to wszystko dublować i iść z okazji niemieckich konkurentów można zrobić po swojemu No to zrobił drugie pytanie Co to jest takie oto ciekawe pokrętła otoszroto pokrętło jest akurat ponieważ bardzo blisko ręki leżącej na kierownicy możemy przenieść rękę dosłownie o 10 cm i już mamy pokrętło do sterowania trybami jazdy raz do góry Sport drugi raz do góry Sport Plus w dół Komfort jeszcze bardziej w dół Eko naciskamy normal wszystko jest proste czytelne w ogóle na tym nie trzeba patrzeć działa super po drugiej stronie miał jest to bardziej dla symetrii i bo tutaj akurat wyrzucone zostało funkcja kompletnie No rzadko używane no no no przez pół roku nie będę używał No i wyłączenie kontroli trakcji co też szczerze mówiąc takim co jest niepotrzebne co chwilę więc to raczej po lewej stronie jest tak bardziej dla symetrii Natomiast po prawej stronie jak ktoś wsiada na pasażera nie to pierwsze pytanie czy ten ekran tylko świeci bo to faktycznie jest bardzo ładny ekran szkło które jest podświetlony od spodu jest bardzo ładny tak jak powiedziałem pierwsze wrażenie jest taki że to jest ekran na którym można będzie za chwilę obejrzeć film Nie nie można to już tylko tak jest i koniec ale pomysł jest genialny tutaj pomysłów genialnych chodziło optykę i chodziło o estetykę jest mnóstwo No Spójrzcie na same tylko drzwi jak to wygląda Czy też na fotel wszystko jest zrobione z Show starannością i zdefiniuj się sobie najwyższa staranność w własnej skali i to jest dokładnie to znaczy jak to wszystko jest ładnie poprowadzone jakie kształty są dopracowane można siedzieć i w tym samochodzie się zachwycać wszyscy w prawdziwe czyli skóra metal drewno skóra i tak dalej bo wszystko jest miękkie na drzwiach na drzwiach tutaj mnóstwo mnóstwo pianki Wreszcie ktoś na to wpadł że to powinno być miękkie po prawej stronie dokładnie to samo Nie można tak samochodem podróżować naprawdę długie kilometry po długie dystans i wszystko będzie dobrze więc to wszystko w najwyższej formie to oczywiście znów zamienić udko tutaj wciąż mamy skórę tam niżej wciąż o dotąd mamy skórę tutaj dopiero niżej zaczyna się nie tworzywo więc z tej skóry to naprawdę nie brakuje Aż to wciąż mamy skórę Skóra Skóra Skóra Skóra z każdej strony skóra wszędzie skóra cudownie jest A tak w tym że też ty takie skomplikowane takie oparcie chodzi o to jest fajne Zwróć uwagę że uchwyt do zamykania drzwi wygląda na to jakby on wisiał w powietrzu rzeczywiście tak tak można takie odnieść wrażenie bo życie to nie jest jakby element który O tutaj jest mocowany A to już nie A to już jest mocowany to jest takie mocowanie na to jest praktycznie niewidoczne nie I to jest też fajne można w każdym miejscu to chwycić z tego skorzystać super pomyślałem wszystkie tyle kształty które są takie niebanalne one nie są nudne one oczywiście stanowią pewne ryzyko jeśli chodzi o składanie tego samochodu z pasowanie tego samochodu dodali jego szczegóły No bo to wszystko Może gdzieś tam w pewnym miejscu zacząć skrzypieć spróbujemy oczywiście spróbujemy zacznijmy może od tego wiszącego powietrzu uchwytu pewnie na ten moment że ja wyłączę nawiew będzie to gorąco ale wytrzymałem uwagę gdzieś tam pracuje skóra ale raczej nie możemy mówić o jakimkolwiek hałasie jest dobrze możemy uznać że jest cicho chociaż to się delikatnie od kształt No nic się nie dzieje tutaj Popatrzcie są takie warstwy tak jest pierwsza warstwa się nakłada na co się nakłada druga warstwa No to wszystko wygląda bosko Popatrzcie z tej perspektywy jest super ale nie już przy nastawiłem że coś no tutaj delikatnie chodzi ale kompletnie nie wydaje zbędnych dźwięków tutaj kolejny taki element 3D no to dlatego też chodzi i coś tam minimalnie słychać Ale nic nie skrzypi proszę w miejscu którego się nie spodziewałem W ogóle to jest taki płaski w który powinien siedzieć cicho przyniosę okej dobra jestem złośliwa wreszcie Coś znalazłem Nawet nie skrzypi to jest wielki fragment delikatnie chodzi ale nie hałasuje w Mielnie to powinno moim zdaniem nie wchodzić Popatrzcie teraz tak trzeba szarpie fragment się rusza ciekawa to no dobra możemy powiedzieć że to w paru miejscach można by było to zrobić troszkę lepiej chociaż oczywiście furdal nie chamskie No ale tak już jest w prawej stronie jest o głos ale to jest odgłos tutaj jak się o tą konsolę patrzcie to cała Środkowa wielka konsole.jm powiedzmy tunel on cały chodzi to w tym miejscu już mówię okej to tego już nie powinniśmy wybaczać chyba To powinno być troszkę lepiej zamocowany zdjęcie to nie Poza tym co jeszcze wymiar praktyczny no Dobra otwieramy No jest tutaj Powiedzmy że schowek powiedział nie schowek raczej nie za duży to mamy miejsce 22 miejsca na kubki mamy wejście 12 V Phone to mamy potężne schowek Popatrzcie otwieramy zresztą chyba z dwóch stron tak jest z każdej strony ma być tego dostęp halo A teraz chcesz z tej strony otworzyć tej jak No dobra będę tak opowiadał a więc dwa wyjścia Albo x12v taka tacka przesuwana zresztą jeszcze jedna taka no pewnie na drobiazgi na monety i całkiem Jeszcze nie jeszcze pod spodem ale O przepraszam mogłem coś popsuć ale widzieliście to wszystko od samego początku nie wiem jak to się stało I co by tu jeszcze powiedzieć w kieszeni drzwiach nie za duże Nie za ma mogłoby być większe i szczerze powiedziawszy śmiałkowski to jeszcze tutaj mamie piękny schować Ale on jest ładny Popatrzcie tutaj z zewnątrz Nawet jest wykończony ładnie w środku oczywiście też bo tutaj pewnie drogie okulary do tego pójdą wszystko chodzi tak to i tak powinno być to mamy oczywiście światełko lusterko i tak dalej to takich rzeczach to chyba nie musimy tego typu aucie nawet wspominać No i tyle trochę długie wyszło to opowiadanie ale szczerze mówiąc w tym samochodzie Było to konieczne bo jest jak widzicie o czym opowiadać jeszcze zauważyły jedną zabawną rzecz to na podsufitce mamy dwa przyciski do sterowanie oknem dachowym jeden przycisk po lewej to okno Unosi drugie odsuwa jak zresztą możemy tutaj obserwować raz dwa i tak dalej wszystko jest super tylko jest taki problem że mamy to jeszcze przecież możliwe kompletnego zamknięcia okna dachowego i pytanie brzmi dlaczego Musiałem zrobić tą ręką przecież elektrycznie rozsuwana roleta jest dostępna w zdarzeniu No dobra opcjonalnym ale samochodów które są dziesięciokrotnie tańsze No dobra pięciokrotne tańsze nie a tutaj musimy machać ręką i to tak niezbyt ergonomicznie sięgać do tyłu to poszło nie tak to nie jest na to odpowiedni japońska filozofia i odpowiadające za to bóstwo które właśnie robi harakiri ale wolałbym żeby było pokojowe i żeby to było No właśnie elektrycznie zresztą jeśli chodzi o sterowanie elektryczne to mamy to przykład fotel kierowcy Czy pasażer płaci Ile jest równy to wszystko jest sterowany elektrycznie chociaż znany przykłady że sterowany elektrycznie są nawet punkt tutaj mocowania pasa bezpieczeństwa w tym musimy to zrobić ręcznie wpisać tych mniejszych lub większych kompromisów jak się dobrze pogrzebie w tym samochodzie parę można znaleźć czy powinni do serca i skreślać ten samochód Nie nie absolutnie ja tak nie jest bagażnik mieści się 430 litrów wersji hybrydowej i to jest 50 litrów mniej wersję 500 dlatego że baterie niezbędne do napędu wersji hybrydowej zajmują też trochę miejsca i to jest całe 50 litrów kolei więcej niż Volkswagen Golf bo prawdę wyjątkowe ale już dostępny jest obecnie w dwóch wersjach silnikowych 500 lub 500 ha Czyli hybrydowej obydwie wersję bazują na tym samym silniku spalinowym czyli 3,5 l V6 Zwróć uwagę na kolejną wyjątkową rzecz w żadnej z wersji Aresa obecnie nie usłyszymy z pod maski brzmienia V ósemki i teraz tak wezmę 517 koni 600 km i do setki przyspiesza w 4 i 90 sekundy natomiast wersję 500 ha ma z tego samego silnika 299 koni w połączeniu z silnikami elektrycznymi daje to łączną moc 359 koni Co daje przyspieszenie do setki w 5 i 5/10 sekundy prędkość maksymalna Oby lodów jest identyczna 250 km dwie kolejne wyjątkowy rozwiązanie tradycyjną przekładnie bezstopniowe połączono to z jeszcze jedną 4 obiegową klasyczną skrzynią biegów ten zestaw dwóch połączonych szeregowo skrzyń dodatkowo rozszerza zakres pracy układu przeniesienia napędu ale też imituje działanie 10 obiegowego automatu stąd hybrydowe Les nie będzie jak plus zużycie paliwa pokazuje zalety napędu hybrydowego bo 6 i 7 l jak na takiego kolosa to naprawdę świetny wynik tyle przynajmniej wyklaruje produkt i teraz pod uwagę potężny zbiornik paliwa 82 l możemy na jednym tankowaniu zajechać spokojnie oczywiście jadąc w trasie bardzo daleko z dostanie powyżej 1000 km wszystkie te parametry zarówno spalanie jak i przyspieszenie sprawdziliśmy dla was i znajdziecie w osobnych firmach linki do których znajdziecie w opisie do tego nagrania muszę przyznać że ls500w którą testowałem w Kalifornii podczas prezentacji w zeszłym roku jaki wersję 500h którą jeździmy dzisiaj nie przekonują Przynajmniej mnie od pierwszego kontaktu od pierwszej chwili Ja potrzebuję chwili żeby się wkręcić ten samochód zrozumieć ten samochód bo jednak kryteria oceny samochodów takich jak ten są bardzo wysokie wyśrubowane i takie Powiedziałbym z zapasem tak czyli musimy mieć w środku mnóstwo miejsce Musimy mieć fantastyczne brzmienie musimy mieć bardzo mocno i w bardzo zrywny też efekt jakby jazdy i musimy mieć wszystko takie naj naj naj to jeszcze do tego auta i okazuje się że z głową to ja mam tak jeszcze centymetrów i się przydał że żmija V ósemki tutaj niestety nie odnajdziemy i że ten samochód jest oczywiście ale to jest efektem jakby wysokich obrotów silnika ewentualnie współpracy z silnikami elektrycznymi A co ja takiego bardzo mocnego zbierania się jest niestety o tyle oszukany że że brzmienie jest odtwarzany z głośników i to niestety trochę nieraz to się rozjeżdża za rzeczywistymi obrotami który gdzieś tam Pod maskę do nas dolatuje więc początki nie są łatwe ale mówię o początkach to ten pierwszy kontakt który trwa może pół godziny godziny Potem zaczynamy zapominać o tych brakach które od czuliśmy Zara miejsce i zaczynamy rozkoszować się co by tak powiedzieć w tym wszystkim co ten samochód daje a więc płynność ruchu Komfort luksusowe absolutnie bezkompromisowy wykończenie i No dobre wyciszenie też więc to wszystko połączone razem wprowadza nas stanu spokoju i relaksu wyciszenie że ja się złapałem jeżdżę z wczoraj chyba doszedłem do takich wniosków że jak ja zwykle je Miś autami szczególnie mocniejszymi zwykle tak obserwuję co się dzieje na drodze i tam mówię Ty jedna najszybciej ty Skręcaj No przecież była luka Czemu nie wyjechałeś startuj czemu ten drugi czeka światła krótko świecą zielone to trzeba wszyscy się Zbliżamy zdążymy za pierwszym razem Ale musimy wszyscy się zabrać tutaj patrzę No rzeczywiście ktoś nie wykorzystał lub oczywiście musiałem poczekać jeden cykl świateł dłużej No rzeczywiście nie wszystko jest idealne tam na zewnątrz tego samochodu ale w środku tego auta Jest wszystko Ideal to sprawiasz że zwyczajnie jeżdżą z tym samochodem mniej się stresuję Ja zwyczajnie mniej myślę o świecie zewnętrznym Ja wiem że to brzmi tak patetycznie i na zasadzie jakaś tam filozofia dorabiane ale tak rzeczywiście jest Ja przyjechałem do domu i ja uświadomiłem sobie że ja nie miałem takiego efektu ocenianie czy coś przede mną nie mógł pojechać lepiej bo gdzieś tam optymalizuje cały czas drogę i wydaje mi się że świat by się mniej Korkowa o gdyby tamten kierowca w czerwonym samochodzie przede mną ruszyć ale tym razem Kompletnie tego efektu nie mam Ja po prostu przyjmuje świat takim jak jest bo jadę autem który nastraja do kontemplacji czasu spędzonego właśnie to w leksusie to tyle filozoficznie poza tym jeżdżąc wersja hybrydowa w porównaniu do pięćsetki nie czuć wielkiej różnicy jeśli chodzi o moc natomiast nie czuć też tej takiej najważniejsze wersji hybrydowej czyli momentalne go odzewu najmniejszym wciśnięciu na pedał gazu gdzie zwykle silnik natychmiast zaczynają reagować tutaj być może mocnych silników w konfrontacji z masłem tego samochodu jest niewystarczające aby dać taki efekt jest dobrą sprawę nawet jej się teraz to trzymaj się w trybie rynek mocniejszym naciśnięciu gazu powoduje delikatne zaledwie przyspieszenie i dopiero kiedy słyszymy silnik który zaczyna się wkręcać na wyższe obroty tutaj do dopiero zdecydowany jakby start do przodu wcześniej ten samochód nie wyrywa się tak do przodu jak można by było się spodziewać po was hybrydowej zestawienie dwóch skrzyni biegów z kolei szeregowe szczerze mówiąc jest dosyć przezroczyste dla dla kierowcy rzeczywiście te biegi są można tutaj łopatkami można potestować ale to działa tak jakby to była jedna skrzynia biegów tutaj akurat inżynierowie dobrze to zaprojektowali to faktycznie działa wszystkiego nie chcieli osiągnąć Ten efekt że zmiany biegów są faktury już nie symulowane tylko rzeczywiście się odbywając że nawet najbardziej wymagający kierowcy którzy innymi do końca lubią charakterystyka pracy skrzynie cvt w tym przypadku odnajdą się w tym samochodzie tak jak tego i to rzeczywiście się wydarzyło tutaj w tej konfiguracji w skrzyni biegów to po prostu działa no Dodajmy do tego pneumatyczne zawieszenie Dodajmy do tego cały to wyposażenie masaże i tak dalej I jeszcze raz to powtórzę ja z tym samochodem jest naprawdę wielką przyjemnością tylko musimy dać mu chwilę czasu aby do siebie przekonać jak już nawet możemy kupić już za 490 zł przyczyną wersja hybrydowa i jest tańsza późno się od wersji tańsza od 20 do 30000 zł więc możemy wybrać Czy interesują nas lepsze osiągi czy niższe zużycie energii wyposażenie w sumie mamy 4 eleganckie z kwestią podstawową Następnie jest prestiż lub f Sport bardzo zbliżonej cenie i topowa omotenashi Nowy lek wątpliwie najnowszej generacji dogonił resztę konkurencji a nawet w niektórych aspektach ją przegonił odchodź byłyście chodziło wykończenie wnętrza natomiast Porównujesz ten samochód na przykład z 8 wydaje się że a ósemka jest o wiele bardziej skomputeryzowane czy to jest problem Wydaje mi się że dla wielu klientów którzy cenią sobie technologiczne nowinki może to być problem ale myślę że znajdzie się Wola grupa klientów które nie zwróci nawet na to uwagi i wyjeździe z tobą No właśnie nowym LSM wyjątkowym autem które nie bierze udział w wyścigu niemiecki konkurencje o najbardziej z komputer świata autem nowoczesnym ale jednocześnie przywiązanym do tradycji w tym do tradycji perfekcyjnego wykonania wnętrza o czym czasem w niektórych miejscach zapowiadają czy taki rodzaj wyjątkowości nie zawsze prowadzącej do ideału ale jednak wyjątkowość nie w każdym aspekcie pomorze pomorze Resovii Zawoja jestem przekonany że tak przynajmniej w grupie tych klientów którzy są znudzeni niemieckimi limuzyna dziękuję za obejrzenie filmu Pamiętajcie o subskrypcji i Napiszcie w komentarzach czy gdybyś ty kupo właśnie w tym segmencie czy zdecydowali byście się na ofertę niemiecką czy właśnie japońską do zobaczenia następnej firmy hybrydowy Lexus CT To nagroda w konkursie Mam pytanie jest tylko jedno Jak będzie wyglądać Twoja podróż marzeń jeśli wygrasz ten samochód z Mobil one formularz i regulamin konkursu znajdziesz na www Graj z model.pl