Najnowsze Popularne Wideo + 3 lexustest samochodulexus is 1 godzinę temu Lexus IS 300h F-Sport 2.5 223 KM, 2014 - test AutoCentrum.pl #089 Test Lexusa IS 300h F-Sport z silnikiem 2.5 o mocy 223 KM niedawno testowaliśmy Lexusa CT 20 … Rozwiń Transkrypcja: niedawno testowaliśmy Lexusa CT 200h samochód który łączył 2 pozornie sprzeczne cechy czy luksus i oszczędność bo nie był najdroższy w zakupie do tego palił tyle co nic Jeśli jednak komuś przez jego zbyt kompaktowe wymiary to Lexus przygotował dla niego auto które jest o segment większy emerycie to Lexusa is300h pali Nie bo to jest też hybryda a do tego oferuje nieco więcej miejsca z tyłu i w bagażniku a do tego wygląda o wiele bardziej bojową Zapraszam na test na temat tego modelu powstały że wiele testów Ale za każdym razem kiedy patrzymy na ten samochód ponownie szeroko się uśmiechamy nic dziwnego bo samochód wygląda naprawdę bardzo ciekawie że się najbardziej zadowoleni będą fani japońskiej motoryzacji tego typu stylizacje przypadnie do gustu natomiast konserwatyści czy też fajnie niemiecki motoryzacyjny mogą uznać że stylistyka jest dosyć dyskusyjne w Warto zwrócić uwagę na No weź dolnymi brewka mi które są wykonane w technologii LED wielki grill który wręcz pożera asfalt z tyłu również Światła są bardzo ciekawie narysowane z takimi ostrymi krawędziami które w tylny zderzak na bok pojazdu i schodzą aż do progów progów które w wersji Sport są nieco powiększone w Sport charakteryzuje się również w tym że mamy z tyłu niewielkie dyfuzor ukryte końcówki układu wydechowego to wszystko sprawia że samochód do tam do nabiera takiego bojowego agresywnego charakteru żeby to plakietki z napisem Hybrid średnio to w pasują szczerze z drugiej strony projektanci nie przesadzili z tymi dodatkami A więc do progu z napisem kicz i jest jeszcze bardzo daleko pod maską Lexus is300h pracują dwa silniki silnik spalinowy o mocy 180 koni mechanicznych ma pojemność 2,5 l i 4 cylindry do tego silnik elektryczny który daje 142 konie mechaniczne i łącznie te dwa silniki dają zdaniom 223 konie mechaniczne daje tą prędkość maksymalną 200 km na godzinę i czas do setki powyżej 8 sekund czy te liczby pasują do sport w nazwie Szczerze powiedziawszy średnio ale pamiętajmy że sport to jest nazwa pakietu stylizacyjne go głównie A więc to nie jest przecież Lexus isf a więc po Zastawny dlatego auta to do czego zostało stworzone czyli kultura pracy i oszczędność a z tego się wywiązuje doskonale Jeździ bardzo płynnie a do tego pali niewiele producent obiecuję wynik poniżej 5 l ale w praktyce w mieście będzie to raczej bliżej między 7 a a 7,5 na to jest w trasie można bez Wielkiego wysiłku Znajdźcie do sześciu pojemność zbiornika paliwa to 66 litrów co przy tym spalaniu w zupełności wystarcza na długą trasę natomiast Zapomniałem wspomnieć maska podnosi się miejsca z przodu nie zabraknie nawet dla dorosłego kierowcy fotel jest regulowany w podstawowych kilku płaszczyznach plus jest możliwość regulacji odcinka lędźwiowego niestety tylko w płaszczyźnie kierownice zator regulujemy w dwóch płaszczyznach regulujemy elektrycznie jak widać Podaj zakres regulacji jest wystarczający Ja to nawet nie korzystam z jego skrajnego Górne położenie Natomiast nad głową mamy miejsca tak w sam raz jadłam jeszcze No powiedzmy że jeden palec mam trochę wolnej przestrzeni ale czuję już jak moja fryzura szoruje częściowo za to odpowiedzialny jest oczywiście okno dachowe które jak zwykle zjada parę cennych centymetrów przestrzeń nad głową szyba Chowa się do drzwi praktycznie w całości niewielka krawędź która pozostaje a teraz zajmuje miejsce z tyłu i dwumetrowiec dla dwumetrowca tutaj niestety zbyt komfortowo się nie mieści to znaczy zmieścił gdyby nie było tej 5:00 osoby a to jest bardzo prawdopodobnie dlatego że piąta osoba nie będzie miał definitywnie miejsce na nagie mamy to który napęd ten tylny napęd zabiera prawdopodobnie w tym to miejsce za chwilę Pokażę wam dupę tymczasem jeszcze powiem że nad głową również niestety miejsca zbyt wiele nie ma i ja tutaj nie mogę się rozprostować a więc ani na nogi a nie nad głową także u mnie tyłu jest raczej niewiele to jest Popatrzcie tą tunelem ten tunel jest tak wysoki że sięga praktycznie nie ma wysokości poziomu poziomu kanapy jest też bardzo szerokie A więc lepiej tej osoby naprawdę nie będzie to zbyt wiele miejsca na nogi natomiast dla pozostałe dla tych dwóch osób mamy tak mamy podłokietnik który może nie jest jakieś super mnie sportowy ale jest obszerny mamy tutaj schowane dwa uchwyty na kubki Proszę bardzo taki sprytny sposób nad głową są dwa Niezależne źródła światła przed nami są jeszcze nie mamy też dwa źródła tutaj nawiewu ale za to nie mamy w drzwiach niestety kieszonek aby dostać się do 450 litrowego bagażnik musimy rozwikłać pewną zagadkę Otóż otwarcie tego bagażnika bez kluczyka wymaga naciśnięcie przycisku ale ten przycisk nie jest umieszczony w tym samochodzie centralnie w osi pojazdu tylko jest dosyć mocno naprawy Popatrzcie ten przycisk jest to bardzo ciężko go jakby zlokalizować patrząc od góry a więc za każdym razem kiedy podchodzimy zaczyna się takie nerwowe macanie gdzieś tutaj skończy się przyzwyczaić ale chwilę to zajmie po otwarciu widzimy bagażnik który No nie imponuje oczywiście pojemnością ale to wynika z tego że i mamy to samochód hybrydowy bateria musiały się zmieścić tak więc widzimy że mamy tyle miejsca i ani trochę więcej bo pod podłogą tego bagażnika z podłogą która zresztą wygląda tak niezbyt Premium Powiedziałbym znajdujemy tylko podstawowe elementy do montażu kół Natomiast jeśli poszukamy to jakiegoś zestawu naprawczego bo tylko takie możemy w tym samochodzie mówić to jest tutaj po lewej stronie cały zestaw naprawczy przygotowany także także musimy się zadowolić tylko takim rodzajem naprawy koła i teraz tak Jeśli chcemy złożyć w hotele naszego oparcia tylek kanapy to proszę Proszę spojrzeć jakiej uzyskamy Perfect oparcie się składają i mamy potężny próg To jest test kolejny jakby kolejne konsekwencje tego że to już kanapą mamy schowane porównując jakoś wykończenie z przodu i z tyłu twierdzą że materiały mają identyczny identyczne to mamy lekko uginające się pod palcem plastik dokładnie tak samo jak z przodu podłokietnik Rouge fantastyczny bardzo miękkie podobnie jak z przodu więc na miejscach z tyłu Lexus Nie zaoszczędził pomijając tylko ilość przestrzeni dla tych osób siedzących tyłu wyzywającym wręcz kształcie nadwozia Wsiadam do środka a to zostajemy taki umiarkowany szaleństwo to prawda może Lexus i nie szokuje to ale jednak nikt to zwykle miejsca na nudę Popatrzcie i jak niezwykle ukształtowane sala konsole mamy to kilka pięter do mamy to piętro jedno z lek ubiegającym się plastikiem mamy takie pół pięterko z jakimś plastik pomalowany na srebrno mamy kolejne piętro znowu z ubiegających się plastikiem mamy to fragment obszyty miękką przyjemną skórą i dalej to mamy znowu skórę naprawdę tam gdzie się gdzie akurat mój kontaktujemy się z samochodem wszędzie jest naprawdę bardzo przyjemnie to wykończony również w tym wiesz chodzi o podłogę od razu może przejdziemy do drzwi to jest mięciutko to jest mięciutko to mamy fantastycznie miękki podłokietnik jeśli chodzi o trwałość całego samochodu to może jako pierwszy samochód ma ponad 45000 km przejechanych a więc mamy Całkiem spory zużycie jak na auto z parku prasowego przeszło to przez ręce pewnie kilkudziesięciu dziennikarzy Tymczasem po takim dużym przebiegu proszę bardzo Nic to się odezwę ugina i to kompletnie nie wydaje żadnego dźwięku a więc jeśli chodzi o solidność montowania to naprawdę wszystko jest w porządku Mamy więc tutaj mamy komfortowy podłokietnik to również komfortowy podłokietnik i reszta materiałów też jest moim zdaniem bardzo bardzo dobrze dobrane teraz przejdźmy jeszcze do trwałości bo kiedyś się w tym samochodzie i jak działa jak działają zegary otusze zwróć uwagę co się dzieje tutaj na środku A jak kiedy bo mamy to taki zegar który w zależności ustawień trybu jazdy to mamy pod ręką takie pokrętło w trybami jazdy to jest tryb normalny ekologiczny sportowy i jeszcze jest Sport Plus w zależności od tego jaki tryb wybierzemy na tych zegarach po mam odpowiednie odpowiedni obraz teraz mamy takie obrazy ekologiczny to mamy strefę ładowanie ekologicznej jazdy albo takie jazdy szybszej a po przejściu w tryb sportowy widzimy przed sobą już obrotomierz Ale zwróć uwagę że po prawej po lewej strony nie ma zbyt wiele miejsca na pokazanie jakieś ustawień czy obcy jakie Pełczyce to rozwiązują Proszę bardzo to na kierownicy mamy przycisk do ustawień Klikamy na tę zegary ten centralny zegar odjeżdża płynnie na do prawej strony i po lewej stronie znajdujemy teraz dość miejsca na to aby przeglądać różnego rodzaju bardzo pomysłowe rozwiązanie i kiedy pokazaliśmy filmik z tego akurat rozwiązaniem wasze komentarze były przeważnie takie Co się stanie po nie wiem 52 zł mamy to samochód niemal o takim właśnie przebiegu jeszcze Pomóżcie to spokojnie razy 3 bo to przeszło przez ręce kilkudziesięciu osób to wciąż działa więc się zarówno taką taką mechaniczną Proszę bardzo szarpanie Żyj czy też jakieś drobnych elektrycznych elementów to wszystko jest trwałe zmontowane i wciąż funkcjonuje jak należy jeśli chodzi o praktyczne elementy to to już opowiadałem o tym kilkukrotnie że ten system w leksusie rymuta czy jest dość dość Powiedz moją dyskusyjny średnio podoba ale to jest ale Lexus bardzo konsekwentnie instaluje to we wszystkich swoich modelach więc musimy się z tym pogodzić pod podłokietnikiem mamy to to ładnie wykończony schowek wejścia też na 2 USB wyjście 12 V 2 miejsca na kubeczki i jeśli chodzi o schowki No to mamy schowki na przykład pierwszy schowek to przed pasażerem nie jest pojemny no i do tego jest cały jak gdyby zatkany przez różnego rodzaju instrukcję natomiast mamy też że schowek w drzwiach który pozwala zmieścić co prawda jak widać troszkę na jednak zmieścić półtora litrową butelkę na samochód jest w ogóle bardzo bogato wyposażony mamy to podgrzewanie foteli wentylacja foteli mamy to aktywny tempomat mamy tu asystenta pasa ruchu to możliwość zmiany biegów przy pomocy na tych pod kierownicą A więc mamy całkiem sporo sporo sporą ilość różnego rodzaju asystentów którzy mają o nasze o nasze poczucie i bezpieczeństwo ale przede wszystkim ten ten bardzo solidny dobór materiałów wykończeniowych które są nie tylko ładne i nie tylko fajnie ukształtowane bo w tym samochodzie nie da się ale też są solidne i przetrwały jak kiedyś próbę czasu bo bo tak dużym jak na park prasowy przebiegu ten samochód wciąż działa i wciąż nigdzie nie skrzypi jeszcze ciekawe jeśli chodzi o sterowanie temperaturą o to w tym samochodzie mamy takie połączenie nowoczesności i klasycznego rozwiązanie czy z jednej strony mamy dwa przyciski to prawdopodobnie takie dotykowe i zbliżeniowe w zasadzie Gdzie możemy tutaj się włączyć o możemy regulować w ten sposób temperaturę ale też jest to taki takie touchpad którym właśnie może mu przesuwać płynnie rękę mamy możliwość regulacji płynnej temperatury do góry na dół albo bardzo szybkim Remkiem ruchem ręki po prostu przesyłamy to do maksymalnej dolnej lub Górne bardzo ciekawe połączenie zarówno tego klasycznego rozwiązanie chociaż to Górna i jego górnego Górne przycisk jest w moim zdaniem zdecydowanie za wysoko Co zresztą widać że już zostało to podrapane jeszcze kwestia muzyki system audio to jest Mark levinson omawialiśmy to w Nexusie CT był taki sam i również i w tym modelu brzmi Fanta po naciśnięciu hamulca oraz przecinków Power komputer budzi nam się do życia i już możemy jechać informuje nas o tym tutaj ikonka I jak również ikonka eV tłumaczy dlaczego nie słychać silnika Otóż jesteśmy gotowi do jazdy na samym prądzie ten zegar przed nami może wyglądać zależności od ust trybu jazdy Albo tak jak teraz siedzimy albo w trybie bardziej sportowym natomiast ciekawostką jest to czy mówiłem już ale pokażę jeszcze w nocy to jest to że ten zegar środkowy się do prawej fizycznie się przesuwa aby zwolnić miejsce po lewej stronie na różnego rodzaju obcy w komputerze pokładowym wszelkie przyciski kierownicy są odpowiednio podświetlony podświetlone również są przyciski na drzwiach jak również tym rzadziej używane schowany i jeszcze niżej trochę chwilę ci Japończycy nie oszczędzali fotelami kierowcy i pasażera Mamy również wszystko oświetlone jak należy To centralne miejsce pod względem intensywności oświetlenia zajmuje i nie ten komputer tylko właśnie zegar który świeci się to najmocniej poza tym wszystkie przyciski też są wyraźnie i czytelnie podświetlone to widać taki mu troszkę bardziej podświetleniem joystick systemu touch a tu mamy selektor trybu jazdy w zasadzie jedyna rzecz której mi brakowało to jest podświetlenie właśnie w tej chwili nie widzimy Czy podświetlenie pojemników na kubki w podsufitce Mamy również wszystkie przyciski wyraźnie podświetlone także wszystko co oznacza kierowcę jest bardzo czytelny nie tylko w dzień ale również w nocy kiedy idziemy do parkingu Lexusa is to myślimy niezłe sportowe auto auto Tak wygląda widzimy na klapie napis 300 No to widzimy już od razu że 3-litrowy silnik wielka pojemność Wielkanoc naprawdę dużo sportowej jazdy nas czeka wokół naklejkę Export No to już wiemy wszystko To jest potwierdzenie tego wszystkiego co myśleliśmy o tym samochodzie Dodajmy do tego napęd na tylną oś i mamy jak znalazł przykład samochodu sportowego zajmujemy miejsce wewnątrz i okazuje się że samochód sportowy nie jest no bo ma ponad 8 sekund do setki prędkość maksymalna też nie jest jakaś rewelacyjna Jest auto który będzie pierwszy na światłach może drugie ale nie pierwsze to z drugiej strony nie zachęca do tego w ogóle Dlatego że to jest tak niesamowicie płynne i poruszające się po drogach auto bardzo ciche bezszelestnie się porusza bo przeważnie jadę na prądzie chociaż tego wcale nie pilnuje i to jest kolejna różnica Czym się różni jest pod choćby chociażby elektrosat CT czy tym bardziej priusa jak ja siadam do priusa to ja włączam wszystkie monitory przepływu energii i bawię się jadąc obserwują energię płynie od pół do akumulatora od akumulatora do silnika i tak dalej I w ten sposób oszczędzać paliwo To ten samochód nie jest że trwają przekręcony ani w którym dniu sportu ani też właśnie ekologii wsiadam i nie interesuje mnie że teraz działa ptaki silnik czy owak i się nie ja jako kierowcę nie jestem zmuszony tak jak inni tak musisz myśleć o tym jak spalić jak najmniej zatruć białych niedźwiedzi wsiadam i moje myśli biegną kompletnie w innym kierunku będziecie w tym żeby przeżyć tą podróż z punktu a do punktu b w taki sposób aby się tym wszystkim co Lexus daje twojemu kierowcy a daje całkiem sporo daje płynną Ja dodaję to jest szelest No ja za dzięki temu że to jest auto które potrafi się naprawdę nie wiem długo poruszać się na całym prądzie daje bogate wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa i z zakresu również komfortu mam jutro tele bardzo skutecznie działającą klimatyzację do oczu akurat mówię do takiego że mamy W tej chwili 30 stopni na termometrze a więc mam okres to działa naprawdę perfekcyjnie mamy wszystko to co potrzebne aby dojechać do punktu docelowego i troszkę żałować że się już dojechał O tak ten rodzaj samochodu ale nie jest sportowcem jest hybrydą ale nie jest ekologiem jest po prostu autem które nie martwią mnie pani konto na mieście nie jakaś długa trasa ani nawet plus na zewnątrz po prostu wsiadam i cieszę się że jadę leksusem teraz test zwrotności moje Dotychczasowe doświadczenia z jazdy tym samochodem po mieście wskazują że jest to niezwykle zwrotny być może w odniesieniu do tego że jest to samochód Całkiem spory A być może rzeczywiście jest dobrze producent deklaruje 10 i 4 m średnicy albo Patrzcie mamy w samochód stojący na prawym pasie na chwilę tylko na jechaliśmy prawym przednim kołem na parking poza tym Auto jest niezwykle zwrotny i wydaje mi się że jest bardziej nawet zwrotne brat CT podstawową wersję wyposażenia is300h Lexus wycenia na 158000 zł To jest wersja Elite które mimo takiej samej elitarnej nazwy najtańszą opcję wyposażenie Jeśli chcemy mieć wersję f-sport to cena zaczyna się dopiero od 226000 zł pomiędzy jeszcze są dwie opcje wyposażenia tańsze w ogóle 70 000 zł więc miłość nigdy nie musimy po elicie od razu wchodzi ten dużo wyższy poziom cenowy Natomiast jeśli zamiast sportu interesuje nas prestiż to nieco inny zestaw komplet wyposażenie kosztuje również 226000 zł a więc eksport i prestiż kosztują tyle samo tylko że dają nieco inny wizerunek konkurencja Infiniti q50s wersję hybrydowe w porównaniu z wersją f-sport w leksusie kosztuje tyle samo 226000 zł ale dają dużo więcej sportu bo daje 364 koni mechanicznych i przyspieszenie do setki 5 sekund to jest zupełnie inna liga jeśli popatrzymy w kierunku niemieckiej konkurencje No to przykładowo BMW serii 3 Active Hybrid kosztuje około 250000 zł a więc już wyraźnie więcej ale też daje więcej mocy a więc porównując ceny wydaje się że i nie dają dużo więcej za tyle samo albo za niewiele więcej to już jest moje drugie spotkanie z Lexus is300 i znów jestem zadowolony to prawda samochód mnie niczym nie zaskoczył ani nie przyspiesza z jakimś niesamowitym rakietowym odejściem nie jest też najszybszy na świecie mnie denerwuje fryzury podczas ostrych zakrętów ale ma napęd na tył ma dość mocy aby go wykorzystać ma niezłą ściągi jak na twój apetyt na paliwo a do tego wystarczy rzut okiem aby na drodze wyjątkowo