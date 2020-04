Lexus GS F 5.0 V8 477 KM (AT) - pomiar spalania

tym razem Testujemy spalanie Lexusa GS f z wolnossącym silnikiem V8 o pojemności 5 l i mocy 477 koni tempomat na 95 km na godzinę co na trójkąt sprzedaję równą 90 i na początku pomiaru w trybie Eco spalanie o 9 l i na koniec po spalanie przy 90 wyniosło 7 i 7 tym razem tempomat ustawiony mam na 149 km na godzinę co nativo przydaje równą 140 na obrotomierzu widzi około 2250 obrotów na minutę a po przejechaniu 4,5 km spalanie to 12 i 1 i na koniec pomiarów przy prędkości 100 na godzinę średnie spalanie wynosi 11 i 8 na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 22 po dwóch kilometrach 19 litrów w kilometrach 17 i 2 spokojna płynna jazda po mieście w trybie Eco 11 i 3 dynamiczna jazda po mieście w trybie sport plus 23 i 7