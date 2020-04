Lexus GS F 5.0 V8 477 KM, 2016 - test AutoCentrum.pl #256

Witam serdecznie BMW na swoje M5 Audi ma RS6 Mercedes e63amg ale sosna gsa którego produkuje od ponad 20 lat i dotychczas nie wchodził Niemcom w drogę w tej sportowej dyscyplinie aż do niedawna Kiedy gdzieś daleko i tak sobie wyobrażam No wiem i Japończyk przez przypadek na taśmie produkcyjnej włożył 5 litrową wolnossąca ósemkę z rcfa przez przypadek do gsa Palmy zapewne popełnił seppuku przez ten błąd i już nigdy nie dowiedział się o tym że Lexus postanowił wyprodukować takich błędów znacznie więcej błędów to oczywiście złe słowo szczęśliwych zrządzeń losu na test Lexusa gdzie SF Lexus GS f jest jak kameleon Dlaczego jeśli zależy nam na dyskrecji i chcemy posiadać uśpionego ulicznego wojownika możemy wybrać kolor grafitowy czarny lub biały Jeśli jednak po nim jeździć autem które na każdym kroku będzie afiszowanie się swoją moc zdecydujemy się na niebieski czerwony lub uwaga pomarańczowy ptak pomarańczowy gsf Brzmi ciekawie wygląda też nasz model należy do pierwszej grupy jest czarnym nie są roczny i nie traci na Elegance i nawet z wielkimi felgami nakładkami na zderzaki oraz układem wydechowym zakończonym 4 Mods żywiąca pod maską zdradzają duże wloty w przednim zderzaku i błotnikach karbonowy spojler i 19-calowe felgi które w ciemnym kolorze świetnie współgrają z dużymi zaciskami Brembo wewnętrzny motor GS alcantarze na daszku zegarów i podłokietniku podobno dekory na desce rozdzielczej tunelu centralny wykonano z podobnego materiału jakie wykorzystuje się do produkcji gitar elektrycznych pod prawą ręką kierowca znajdzie przy ustawieniach pewnego wykręcał a przed sobą na komputerze pokładowym czujnik przeciążenia i zaawansowanych Lab Tyler pod maską gsf a ten sam silnik co warto jak i tak jak to nie ma więc wolnostojąca V ósemka pojemności 5 l o tym czy to jest o 77 koni mechanicznych 530 niutonometrów to wszystko dostępne w zakresie obrotów pomiędzy około pięciu A7 1000 obrotów a więc silnik obroty lubi i tak przypomina zero kompresorów zero turbosprężarek 210 godziny tak jest prędkość maksymalna ograniczona oczywiście elektronicznie do set nie czeka mnie 46 na razie tego jeszcze nie zweryfikowaliśmy bo na razie pogoda nie pozwalało jak to jest napęd na tylną oś więc po wyłączeniu OSP będziemy musieli bardzo mocno uważać zwolniło poczekać na lepszą trasę i na suchy asfalt oczywiście Doczekamy się zmierzymy zobaczyć i pochodne w firmie pomiar spalanie również jeszcze nie zmierzyliśmy na producent obiecuje 16 jutro w mieście około 8 w trasie to też zweryfikujemy Powiem tylko że nawet jeśli wierzyć producentowi to 66 l pojemności zbiornika paliwa wystarczy No być może na 500 km Na uwagę zasługuje układ tvd czy elektromechaniczny układ sterowania momentem na differential układ jest raczej prosty w konstrukcji bo składa się sterownika i dwóch sprzęgło wielopłytkowe ich regulacja rozdział momentu pomiędzy koła jest jednak błyskawiczna zajmuje zaledwie jedną 1000 sekundy którego działanie to standard slalom i tak teraz Zapraszam na zjazdy które tym razem Wyszło mi nieco dłuższe i nieco bardziej rozbudowane jeśli wytrzymacie tych parę minut dłużej Przy ekranach to zapraszam do słuchania i oglądania ceny samochodów składają się czasem tak że przyjeżdża prawdziwy rodzynek a ja na niego mam dosłownie tyle czasu co wziąć do niego zrobić kilka kółek przenocować raz pod domem zrobić ci jeszcze kilka kilometrów i już trzeba robić test tak niestety było właśnie z leksusem GS FM który jest samochodem którym by się chciał jeździć w nieskończoność a ale niestety harmonogram redakcyjne czasem jest tak bezlitosny że nawet z takimi perełkami nie ma absolutnie czasu żeby spędzić trochę więcej kilometrów tak jak to z samochodami No więc Lexus GS F na początek tak irys po co właściwie się pojawił i i z kim chce konkurować bo to w sumie nie jest takie oczywiste pytanie dlatego że nie Przede wszystkim chodzi o tradycje to mamy w okolicach chyba 80 tego roku na rynku M5 mniej więcej w tym samym czasie klasą zajęła się firma mg wiele lat później dopiero w 2002 roku A6 dostała bardziej sportowo odmiany RS6 natomiast GS był produkowany od ponad 20 lat i prawie 25 lat już 20 natomiast wersja f pojawiła się dopiero rok temu Więc jeśli chodzi o tradycje to Japończyk jest naprawdę na razie nie Natomiast jeśli chodzi o tradycje napędzania samochodów to jest to jak najbardziej w pełni tradycyjny samochód dlatego że w odróżnieniu od np PS 63 E klasa AMG to z książki pod maską 2 8 cylindrowy 5-litrowy wolnossący silnik 0 turbo 0 400 prawie 500 koni mechanicznych i to wszystko z tej pojemności co za tym idzie oczywiście warto to od razu podkreślić że słysząc o tym że jest to wolnossący silnik od razu dodają mu plus 100 do do lansu natomiast nie schodziła 8 GB w takim samochodach miał wszystko chodzi o osiągi czy nie No właśnie schodził osiągi to cała ta konkurencja ma ponad 500 koni mechanicznych 560 prawie dokładnie no i zdecydowanie wszystkie mają ponad 700 niutonometrów niecały 500 koni i trochę powyżej 500 niutonometrów to prawda gsf w swojej szkole podstawowej wersji Jest minimalnie o parę 10 kg lżejszy od konkurentów nie jest w stanie wyprostować jego pozycję względem konkurencji jeśli się ma no 100 koni mniej i ponad praktycznie ponad 100 niutonometrów mniej jeśli popatrzymy na wyniki pomiarów Drift boksem to gsf raczej konkurencją do E53 AMG czy też do RS6 nie jest bo nie jest to samochód aż tak szybki ale teraz wracam do pytania który był na początku postawiony że W tych samochodach chodzi wyłącznie o prędkość Wyłącz no w sumie no to chyba powstały Ale z drugiej strony jeśli mamy gdzieś wyłożyć kluczyk do RS6 jeszcze do mgc do M5 nas to i wysłuchać od kumpli że kiedyś to były silniki teraz to wszystko jest turbodoładowane i brzmi zupełnie inaczej to w tym momencie lepiej będzie wyglądał właśnie gsf ze swoim mądrym takim tradycyjnym silnikiem który naprawdę brzmi fantastyczne przyłącze teraz w tryb Sport Plus jedziemy autostradą 80 na liczniku do 140 możemy się rozpędzać uwagę 140 zmienię sami Słyszeliście brzmi to fantastycznie tył samochodu na mokrym asfalcie delikatnie tańczy delikatnie podskakuje i myszkuje natomiast wszystko Samochód sam wyrabia to nie było miganie żadnych kontrolek ESP i tak dalej więc nawet na mokrym asfalcie nawet z taką mocą nawet samym tylnym napędem bez problemu mamy się naszego kursu więc jeśli chodzi o łatwość prowadzenia to mimo że mamy to napęd na tylną oś to myślę że Takie szaleństwa jak prawda błyskawiczny przyspieszenie 140 możemy sobie robić no bez większego zdjęcia i właśnie to urlop przechodzi klucz bez większego zdjęcia bo ten samochód mimo że jest sportowy a nawet sportowy plus Jeśli przestawimy go w tryb po prostu Sport już nie wyrywa aż tak bardzo a ta tylko jest tak fajnie brzmiący i oczywiście bardzo szybciej Jak przełączyć tryb Eco który właśnie nie wiadomo po co powstał w tym samochodzie nie ale w trybie Eco możemy sobie po prostu nim to żeś się jak każdym innym samochodem ale się robi niesamowite wrażenie na zewnątrz no bo to jednak T4 rury podobne jak w nawet Ferrari były tak by wyrażały te rury wydechowe do robią swoje oczywiście zewnętrzny wygląd to teraz Lexusa co produkować takie samochody że jakieś może wersja f to w sumie nie wiadomo co dołożyć bo już nawet podstawowe Style wyglądają bardzo agresywnie mówiąc to dołożono parę karbonowych z serków i właściwy wystarczyło bo bo już jest bardzo ostro i agresywnie a więc podsumowując tą długą wypożyczyć samochód nie jest moim zdaniem konkurencją bezpośrednią jeśli chodzi o osiągnie ale jeśli chodzi o Chęć posiadania samochodu bardzo sportowego z ogromnymi możliwościami i z takim podejście tradycyjnym do do tworzenia super szybkich aut to gsf nie jest takim złym pomysłem bo jednak ten wolnossący Silnik chodzi takich aż ułamków sekund na tych boksie to jednak brzmi i nieźle wygląda na nas na stole na przykład w barze gdzie było kluczyk do samochodu który mamy 5 wolnossący litrów także może to jest trochę naciągane teorię ale jednak to nadejście Turbo ekologii doprowadza do tego że dbać i trzeba się cieszyć z tymi silnikami wolnossącymi póki jeszcze są i dlatego dajemy ją chory dlatego mówimy że mimo że tutaj brakuje mocy mimo że brakuje znaczy nie brakuje mu to samochodem piątki przykładowe nie wiem że to brakuje o niutonometrów to jednak ja stojąc i wybierając pomiędzy GSM i piątką wybrałbym znają piątkę ale bardzo niewiele krowa bo bo bo bo tak jak mówię ta zaleta tego silnika tego brzmienia I tego właśnie i nic do samochodu nie zepsutego jeszcze turbodoładowaniem robi swoje ten samochód męczy i i kusi i rzuca się jak dla mnie Jeszcze raz powtórzę wrócę do tego od czego zacząłem Szkoda że niektóre razem kiedy są w naszej redakcji tak krótko Ja jeździłem tym samochodem głównie po mieście stadzie ale chłopaki z redakcji czyli Maciek i Mateusz mieli więcej szczęście bo mogli zabrać ten samochód na tor w Kielcach i pojeździć nim nie to szybciej Posłuchajcie co oni wchodzą No i nagrywasz się że coś może trochę dobra jest cześć Bo dostaliśmy od Zachara drugą szansę i możemy wystąpić przed kamerą ponownie Mamy nadzieję że tej szansy nie zmarnuje na A wy będziecie jeszcze oglądać za nami Lexus GS f którego zabraliśmy na tort w Kielcach a więc mamy odpowiedni samochód w odpowiednim miejscu Postaramy się wam pokazać jak my widzimy ten samochód i podzielimy się wrażeniami z jazdy ze swojej strony zajmę się głównie aspektami technicznymi ale też myślę że postaram się odpowiedzieć parę słów o tym jak one przekładają się na Zacznijmy od skrzyni biegów nie jest to skrzynia dwusprzęgłowa ale jest to tradycyjny automat na jednym wałku właśnie biegowy co wyróżnia te skrzynie biegów wyposażona jest ona w zaawansowany sterownik jest w stanie uczyć się zachowanie kierowcy to skrzynia będzie odpowiadała naszemu Stylowi jazdy by zapewnić szybszą wolniejszym reakcji zależy jak kto prowadzi oprócz tego znajduje się w niej czujnik przeciążenia Jeśli będę przejeżdżał przez zakręt samochód wiesz że przejeżdżam przez zakręt Dopóki jestem w zakręcie nie zmieni biegu na wyższy To samo tyczy nie można zahamuje od razu dostaje radny redukcję kiedy jedziemy w trybie manualnym często przy zmianie przełożenia na wyższe czy to najniższe międzyzmiana uważamy coś w stylu strzał ze sprzęgła A tylna oś w takim samochodzie raczej tego nie lubi i od razu wyjeżdża na zewnątrz zakrętu tutaj mamy lepszą przyczepność ale nadal się to układ kierowniczy jest naprawdę bardzo precyzyjny idealnie możemy wycelować szczyt zakrętu wypuścić samochód zacieśnić zakręcić to jest to co przydaje się przede wszystkim na to że ale też jest przydatne na drodze dynamicznej jeździe wybór trybów jazdy to w dzisiejszych czasach Powiedziałbym już standard autach sportowych ale tak możemy wybrać Echo norma e-sport plus Dlaczego jeszcze ten samochód można uznać za naprawdę wyrafinowany choćby przez ten przycisk DVD który odpowiada za to jak samochód prowadzi się w zakrętach na tylnej osi mamy otwarty dyferencjał który rozdziela moment na poszczególne koła przez odpowiednie sprzęgła może on pracować w trzech trybach standard przeznaczony jest do użytkowania na drogach służy do tego żeby przy zwykłych codziennych prędkościach zapewnić jak najlepsze wrażenia i trakcje Kiedy przejdę w tryb z lalą koło w zakręcie jest przyspieszane przez co samochód wydaje się dużo bardziej zwrotny czujemy praktycznie jakbyśmy dostawali też rotację z tylnej osi Ale tamte koła ostatnim trybem jest rak który ma zapewnić jak najlepsze atrakcje na torze czyli przy wysokich prędkościach to naprawdę czujemy jak bardzo samochód stabilizuje się szczególnie względem czy Jeśli chcecie pozamiatać tyłem Salam jest najlepszy ale jeśli chcecie być skutecznym kierowcą na to że to wybierajcie tych tak co jeszcze podoba mi się w gsf je to to samochód potrafi być i brutalny i potulny jak baranek oczywiście z takim faktem wiążą się pewne kompromisy przez które ten samochód nie jest idealną parą zabawką ale naprawdę dużo potrafi Jeśli ją też ciebie norma z normalnymi prędkościami to samochód jest po prostu sportowa limuzyną szybką ale nie jest jeszcze tak brutalnie kiedy staje się i ten sport plus a najlepiej Jeśli jeszcze wybiorę tryb salon wtedy wystarczy skręcić trochę do Dell gazu A tylna oś od razu nam ucieka i efektownie Wyjeżdżamy z zakrętu kiedyś w trybie Eco kiedy jadę spokojnie Dzięki sterownik o v e systemowi zaworów o zmiennym czasie wzniosu Clinic to nie w stanie pracować zarówno w cyklu octa jaki atkinsa na Parkinsona charakteryzuje się lepszą sprawnością w zakresie średnich obrotów i przez to też będziesz palił mniej benzyny kiedy tylko Zaczynamy jechać bardziej dynamicznie potrzebujemy się przejechać się na gaz od razu od tego zmienia się na prosta dostajemy po prostu standardową charakterystyka silnika spalinowego to samochód potrafi być spokojny potrafi być szybki potrafi być posłuszny potrafi naprawdę daje bardzo dużo frajdy z jazdy zawieszenie może nigdy nie jest tutaj tak ustawione żeby nadwozie w ogóle ale ale złożenia w przedniej i tylnej części konstrukcji naprawdę pomagają jeździć dynamicznie i sprawiają że mimo że zawieszenie nie jest idealnie twarde jak beton to ten samochód radzi sobie w zakrętach a teraz moje wrażenia z jazdy Nie ulega wątpliwości że ten samochód jest fantastyczny Niemal w każdym calu i tak naprawdę doszukiwanie się to takich mankament lekki nietaktem chociaż mi osobiście nie odpowiada tutaj włącznik kierunkowskazów on jest taki jak w BMW nie zostaje ani w górze ani w dole tylko wraca do tej pozycji zerowej do mnie to osobiście się nie podoba ale umówmy się że tak można zobaczyć ten samochód zrekompensuje nam jakiś mały mankamenty swoim całokształtem coś tak naprawdę fantastycznymi kobietami można im wybaczyć czasami gry broń Boże fochy grymasy tak dźwiękiem z wydechu spokojnie można adorować samice i to jeszcze z sąsiednich powiatów bo myślę że na pewno usłyszą mogą się później gromadzić gdzieś tam w tylnego zderzaka i w napięciu oczekiwać na rozruch ale tego nie sprawdzałem jeszcze Ten wydech funduje nam niesamowitą porcję w doskonałej muzyki Chciałbym zaprosić państwa na konto jeśli chodzi o w tym samochodzie powoduje ono że po maksymalnym wciśnięciu pedału gazu po prostu nasze wnętrzności niebezpiecznie się Przemieszczają w zakrętach natomiast normalnie zwykłym autem przed ten zakręt taką prędkością dawno by Mnie wyniosło sponiewierało musieliby mnie zaskakiwać ten samochód trzyma się po prostu drogi jak przyklejony jeżeli lekko nawet wciśniemy hamulca to zatrzymujemy się Niemal w miejscu z obawą że nasze oczy po prostu wypadną z orbit Powiedzmy sobie szczerze Fabia 1 2 w gazie to to nie jest tak że smaku chleba posmarowane go jedynie nożem na próżno tutaj szukać tutaj mamy całą paletę smaków rodem z kuchni w dużym czy minusem tego samochodu może być spalanie jadąc na po mieście uzyskamy wynik rzędu nawet 20 25 litrów na setkę owszem możemy wyjechać jak dziad i spalić 10 l ale tym samochodem nie można jechać jak dziad No to powinno być zabronione Myślę że jeżeli ktoś wydaje na samochód prawie pół miliona to nie będzie płakał z powodu 10 l w tą czy w tamtą stronę mimo sporej pojemności mocy ten samochód nie imituje do Atmosfery jakiś niewyobrażalny ilości zł a także możemy być spokojni że nam się ekolodzy nie będą przykuwać do rury wydechowej w ramach protestu A my jadąc przez las wcale nie będzie wiewiórek w pewnym momencie kusił nie diabeł żeby wyłączyć kontrolę trakcji wykorzystać ten samochód tak w 100% i kiedy błądziłem tam palcem w poszukiwaniu odpowiedniego guziczka spotkała mnie bardzo niemiła niespodzianka trafiłem na guzik z symbolem ASC Co to jest SC Pomyślałem a system szybkiego cofania skrót US do Active sound control tak w takim samochodzie że tak naprawdę do dźwięku silnika nie można się przyczepić jest coś takiego dla profanację to jest tak jakby umówić się z trzema dziewczynami na noc i kupić jeszcze świerszczyki w kiosku tak w ramach takiego jeszcze wspomagania taki system to jest lek na kompleksy ale w autach które zamiast mi to jakieś pierdzenie No jak Zachar dowiedział się o tym wysiadł z auta i powiedział że skoro tak to on zacznie produkować generatory dodatkowego klekotu do pasatów skoro ludzie tego potrzebują No bo jeżeli to to jest to znaczy że to jest odpowiedź na potrzeby rynku także ludzie chcą takich gadżetów Reasumując jeździłbym widziałem nie to co chciałem nam od początku Jeśli brakuje ci w życiu adrenaliny to Lexus będzie lepszy od twojej dziewczyny nie to nie przejdzie to może nie Daje ogromną radość z jazdy i zapewnia dużą dawkę adrenaliny ale jeśli adrenalina nie jest tym czego potrzebujesz na co dzień ten samochód potrafi też być spokojną wymarzoną i i z tego miejsca Pragniemy bardzo bardzo bardzo podziękować w szkole jazdy Subaru za udostępnienie tego toru cennik Lexusa GS f jest prosty 445900 zł Jest to wyposażenie prestiż to Zresztą dla GS A to oznacza że nie możemy dokupić zbyt wiele dodatkowych elementów wyposażenia ale parę pakietów i dodatków Wciąż jednak jest na liście do kupując je wszystkie możemy powiększyć rachunek a około 50000 zł a więc przekroczenie kwoty pół miliona złotych nie będzie stanowiło problemu to jest trasa do konkurencji nie jest łatwe dlatego że pierwsze do głowy przychodzą mi piątkę i tak dalej ale jeśli porównamy ich osiągi i ich moce z tym co daje gsf to okazuje się że to jest jednak trochę inna liga prawie 100 koni więcej mocy i znacznie lepsze starty do setki porównać gsf a cenowo z samochodami usportowiony i tak na przykład Porsche Panamera 4S 420 koni kosztuje 503000 zł Mercedes CLS 500 Formatic 8 koni 408000 zł S6 40 TFSI 450 koni 390 000 zł zwróć uwagę 450 koni prawie taka sama moc a cena poniżej 4 tysięcy i Dla porównanie BMW M5 które ma 560 koni kosztuje 506 tysięcy zł w podstawowej wersji a więc można by powiedzieć że Lexus GS f jest cenowo niebezpiecznie daleko od na przykład a szóstki limuzyny mnie 40 TFSI 450 koni które oferuje podobno moc A jednak jest praktycznie o 100000 zł tańsze drugiej strony 2 step jest niebezpiecznie blisko piątki przykładowo czy RS6 które znacznie lepszymi osiągami i jednak również mogły w porównywalnych kwotach w okolicach pięć złotych jednak zdaniem wystawić a ostateczny werdykt Pamiętajcie że gsf nawet w podstawowej wersji jest bardzo bogato wyposażony co w przypadku ja na przykład niemiecki nie jest takie oczywiste Lexus GS f to propozycja dla klientów poszukujących rodzinnego usportowione go samochodu kupując takie auto dostają fantastyczne prowadzenie dobre osiągi pięknie brzmiące klasykę pod maską i jeszcze coś nietuzinkowy wygląd problemy może być cena bo przy tej kwocie kruszą niewiele droższe a znacznie szybsze modele i co ciekawe znów wygląd który może starzeć się znacznie szybciej niż klasycznie skrojona konkurencje Jednak jeśli Dziś chciałbym wydać pół miliona auto które podkreślić dzisiaj Mój styl to co mnie obchodzi to czy to będzie modne za 10 lat 4 rury wydechowe na pewno będą kolejne auto do wybrańców być może na tym polega właśnie piękną motoryzacje że każdy może mieć wybór że każda zachciankę spełniona nawet jeśli ktoś chce za ceny m piątkę kupić auto które jest słabsze o 100 koni i nie można za to winić Lexusa w Lexus tylko daję wybór do zobaczenia I pamiętajcie o Słupsku