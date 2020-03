WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

"Kraina zapomniana przez Boga." Wielka Pętla Bieszczadzka i Aston Martin DBS Na niedostępnym, południowo-wschodnim zakątku Polski na odkrycie nadal czeka prawdziwy skarb. To Wielka Pętla Bieszczadzka, jedna z najpiękniejszych... Rozwiń Kolejny szary dzień w Ile można pi … Rozwiń Transkrypcja: Kolejny szary dzień w Ile można pisać te maile i walczyć A gdyby tak rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady Marzenia Ale zaraz marzenie są od tego żeby jest pełnia To już spełniamy marzenia to zróbmy z tego ucieczkę idealną Jakie by były twoje składniki takiej idealnej Ja potrzebowałbym Odpowiedniego miejsca i odpowiedniego samochodu W tym miejscem są dla mnie w Bieszczady a dokładnie wielka pętla bieszczadzka mało znany odcinek po nią Zakątku Który według mnie jest najpiękniejszą drogą w całej Taka droga potrzebowałaby odpowiednie Samo I Niemiec Aston Martin dbs superleggera Gran Turismo No dobrze ale co jest tak naprawdę tak wyjątkowego W samo Najlepiej na to pytanie odpowiada już sama DB Super Odnosi się do dwóch kultowych a z Pierwszym z nich był DB Prawdziwy brytyjski MasterCard końcówki lat 60 z muskularnym nadwoziem i potężnym silnikiem V Był db5 super leger Najlepiej znaleźć tego Występował u boku Jamesa Bonda Firma Dokładnie po 60 lat W tym samym miejscu Napis superleggera w oryginale odnosił się do Specjalistycznej metody produkcji nadwozia Ultra lekkiej konstrukcji Włoskie Studio karoseria Nadwozie tego modelu jest Oprah Już produkowany Jakie pytanie ale nadal jest ultralekki Wykorzystanie włókna we Czym właściwie Gran Turismo Od lat 50 Jak nazywa się właśnie takie piękne kupę o sentymentalnych proporcjach które są Do kontynentalnych podróży w komforcie Istyl Obecnie na rynku jest szereg modeli Grand Tour Ale Aston Martin dbs superleggera jest niewątpliwie najpiękniejszy i najszybszy zniszczyć A także Cena na polskim rynku wynosi blisko 2000000 zł ale nie przeszkodziło Kilku polskim klientom złożyć zamówienie na ten model w warszawskim salonie Taki samochód zasługuje na wyjątkową Draw A nie ma w Polsce bardziej wyjątkowej niż wielka pętla bieszczadzka Liczący sto 4 km samochodowych W samym południowo-wschodnim Zakątku Biegnie przez 4 parki krajobrazowe rozłożone po Bieszczadach i górach sanocko-turczańskie Powstanie tej drogi przypadła na inwestycyjny Boom władz PRL w Bieszczadach w latach W dużej mierze wyludnione i zapuszczony po wojnie teren miał Odwiedź dawnym blaskiem ale już w innym na wskroś nowoczesnym Na stanie postawiono największy w Polsce zaporę w wyniku której powstało sztuczne jezioro Na południe od niego wspólnym wysiłkiem 1000 robotników żołnierzy i wie Powstała przebijająca się przez najbardziej niedostępne tereny drogi Wielka pętla bieszczadzka Została ukończona poślij Brat w roku 1960 Dzięki niej Bieszczady otworzyły się Cywilizacja nie wygrała to całkiem z naturą Ponieważ wiele odcinków nadal jest przejezdny zimą i latem w niektóre Lepiej dopuszczać się tylko bo ten teren Przeważającej większości to spektakularnie bijące się po górach wstążka czarnego asfaltu Wygląda jednak na stworzona właśnie dla takich Jak Aston O potężna kość Ale i na tyle dojrzałych by w spokoju chłonąć każdą Dwoistość charakteru Aston Martin dbs najlepiej Właśnie Czyli za jego okiem Kroto Gran Turismo podstawowy tryb jazdy nazywa się właśnie tak Czyli g W tym trybie jazdy Jest to tak naprawdę zwykły Żaden z Nie onieśmiela można z niego korzystać tak jak z każdego innego samochodu takiego wygodne Ponieważ tutaj zawieszenie wybiera sobie wszelkie nierówności kabina na skutecznie izoluje od świata Tak jak w najlepszych limuzynach Zresztą także wyniki zużycia paliwa nie są aż tak odległe od tego co znamy Samochodów tutaj To miejsce udało mi się Wynik 12 l na 100 km według mnie bar Przezywa Dużo zaskawiak osiągnięciu takiego wyniku ma tutaj skrzynia Jest to 8 biegowy automat który znany tak Z rolls-royce Co według mnie już wiele mówi o charakterze tego samochodu ale to nie on Tym elementem który według mnie Temu modelowi największą przewagę nad jego Ryba Dom rzeczą są Fot Które znajdują się za mną niby głupia Ale jednak jest to coś czego żadnego z podobni wymienionych samochodów konkurencyjnych nie ma Podczas takiej zwyczajnej jazdy Aston Martin dbs nudny Ale tak naprawdę Przecież nie został on stworzony do tego żeby nim zwyczajnie jeździć po zwyczajnych drogach Dotarliśmy to Na trasę Bieszczadzkiego wyścigu górskiego jedną z najbardziej pokręconych i najbardziej fascynujący W Polsce To odpowiednie miejsce żeby wyłączyć najostrzejszy z trybów jazdy w tym samochodzie czyli Sport Plus Pierwsze co rzuca się w oczy nawet a nie w oczy to wydech Zmienił swoje oblicze Strzelać z karabinu maszynowego informują Przecież pełni otwarty i gotowy na większe dawki mocy A tej mocy teraz przychodzi Bardzo duża Zrobiłem sobie jeszcze wyłączyć kontrolę trakcji to tak że wymieniam widzę tego samochodu zobacz To wchodzę na przede wszystkim jak tak tylna oś szaleje Teraz dopiero mi dać ten charakter tego samochodu jest Uwolniony to jest samochód który służy no przede wszystkim do takiej jazdy Gran Turismo w wydaniu ekstremalnym podróż ale zupełnie inna niż ta którą Mamy z naszego własnego doświadczenia Bieszczady to nie tylko na to Dolina Sanu była świadkiem wielu historycznych zdarzeń czego najlepszym dowodem Są także te ruiny zamku są W którym się w tej chwili Jeszcze kilkadziesiąt lat temu mówiło się o tym że Bieszczady były krainą zapomnianym przez bo Dziś mówi się że magia Bieszczad bezpowrotnie Nie trzeba się jednak przestanie starać żeby w tych pejzażach połoninach i drogach dostrzec zapierający dech w piersiach Pomarzyć dobra