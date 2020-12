Kradli motocykle w Monachium i przywozili do Polski. Policja rozbiła gang

Gdy polscy policjanci wpadli na trop grupy kradnącej motocykle , zgłosili się do swoich kolegów z Niemiec i razem kontynuowali pracę. Szybko okazało się, że łącznie w skład gangu wchodziło pięciu mężczyzn – czterech jeździło za granicę kraść jednoślady, natomiast piąty odpowiadał za składowanie ich na terenie swojej posesji. Wg ustaleń policji grupą miał zarządzać 42-latek.

Funkcjonariusze dokładnie ustalili, jak wyglądał cały proceder. Przestępcy co najmniej trzy razy jeździli do Niemiec kraść motocykle. Zawsze wg tego samego schematu – dwóch jechało wynajętym autem dostawczym lub busem, a dwóch pozostałych również wypożyczonym samochodem osobowym. Wynajmowano różne pojazdy przez różne osoby. Policjanci wiedzą, że złodzieje wykonali przynajmniej trzy takie kursy do Niemiec.