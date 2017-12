Kosztowna chwila nieuwagi. Od stycznia 2018 większe kary za brak OC

Kara za brak wykupionego ubezpieczenia OC po raz kolejny wzrośnie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje, że kierowcy zostaną wezwani do zapłaty za kilkadziesiąt tys. pojazdów na polskich drogach. Powód podwyżek jest prosty – żyje się nam coraz lepiej.

Najwyższy wymiar kary dotknie kierowców, którzy unikają opłacenia polisy OC dłużej niż 14 dni. Jeśli nasze opóźnienie wyniosło maksymalnie 3 dni, zapłacimy 840 zł (zamiast 800 jak obecnie). Okres od 4 do 14 dni będzie nas kosztował już 2100 zł (zamiast 2000 zł teraz). To stawki dotyczące właścicieli pojazdów osobowych. Kary za nieopłacenie motocykla wyniosą maksymalnie 700 zł, a za pojazd powyżej 3,5 tony nawet 6600 zł.

Choć kary są wysokie, nadal stanowią zaledwie małą część tego, co przyjdzie nam zapłacić, gdy spowodujemy wypadek. Na początek kwotę odszkodowania pokryje w całości Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale później zażąda on od nas zwrotu poniesionych kosztów. Rocznie w takiej sytuacji znajduje się nawet 2 tys. kierowców, którzy spowodowali kraksy. Średni koszt likwidacji szkody z OC szacuje się w ostatnich latach na 6749 zł. To dziesięć razy więcej niż przeciętna cena polisy kupowanej w Polsce.