Koniec z przywilejami dla aut niskoemisyjnych w Warszawie? Nie będzie jazdy po Trakcie Królewskim

Ulgi dla posiadaczy aut elektrycznych i hybrydowych w Polsce? Zamiast pojawiać się nowe, jedna z nich została zniesiona w Warszawie 1 stycznia 2018.

Tylko w tym okresie wydano łącznie 1200 identyfikatorów. Kierowcy nie jeździli już tymi ulicami by je odwiedzać, ale po prostu wybierali je jako mało uczęszczane odcinki do przejazdu na swojej trasie.

Ważną informacją dla obecnych posiadaczy identyfikatorów jest to, że nadal dają one uprawnienia do przejazdu po Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie do czasu upływu ich ważności. Wnioski wciąż będą mogli składać mieszkańcy okolicy strefy wyłączonej z ruchu oraz osoby, które prowadzą tam działalność gospodarczą.