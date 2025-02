Komu można powierzyć wymianę opon w samochodzie?

Sezonowa wymiana opon

Wiele osób ignoruje to, ale opony należy wymieniać co sezon. Chodzi bowiem o to, że opony letnie są tak skonstruowane, aby zapewnić lepszą przyczepność do suchej i twardej nawierzchni. Ich konstrukcja cechuje się wysoką wytrzymałością, co pozwala na wykonywanie dynamicznych manewrów. Opony zimowe mają specjalnie skonstruowany bieżnik, który jest w stanie zapewnić lepszą przyczepność do oblodzonej powierzchni. To właśnie dlatego należy pamiętać o sezonowej wymianie opon.