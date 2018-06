Kolejny tydzień obniżek na stacjach. W wakacje będzie jednak drożej

Początek czerwca przynosi kierowcom nadzieję na to, że wakacyjne tankowanie nie zrujnuje im portfeli. Drugi tydzień z rzędu na stacjach zanotowaliśmy spadek cen paliw. Co więcej - najbliższe dni powinny przynieść dalsze obniżki.

Przy dystrybutorach taniej

Zgodnie z oczekiwaniami średnie ceny w kraju spadały - w mijającym tygodniu od 3 do 5 groszy na litrze . Tym samym została zahamowana utrzymująca się kilkanaście tygodni tendencja wzrostowa. Po obniżkach ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach wróciły do poziomu z połowy maja. W czterech województwach średni poziom cen diesla spadł w okolice 4,98 - 4,99 zł/l. Poziomy poniżej 5 zł/l notujemy na części stacji także dla benzyny bezołowiowej 95.

Co dalej?

Pytanie czy ceny paliw spadną poniżej 5 zł/l pozostaje otwarte. Jeśli chodzi o ceny oleju napędowego szansa jest większa, przynajmniej na spadek do 5 zł/l w przyszłym tygodniu, czyli na początek wakacji. Już teraz wiadomo, że nawet jeśli ceny paliw spadałyby w kolejnych tygodniach, to i tak kierowcy udający się letni wypoczynek zapłacą podczas tankowania od 10 do 19 proc. więcej niż przed rokiem.