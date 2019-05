Kolejne rekordy pobite. Tak drogiego tankowania nie było od dawna

Wyjeżdżający na majówkę nie mają powodów do zadowolenia. Nie chodzi tylko o gorszą niż w zeszłym tygodniu pogodę, ale też cały czas rosnące ceny paliw. Tankowanie jest teraz wyjątkowo drogie.

W porównaniu do sytuacji sprzed roku ceny wszystkich paliw są znacząco wyższe, a najbardziej jest to widoczne w przypadku oleju napędowego. Diesel na przestrzeni 12 miesięcy podrożał aż o 40 gr na litrze i kosztuje teraz średnio 5,19 zł/l. Litr benzyny 95-oktanowej kosztuje o 32 gr więcej niż rok temu - 5,20 zł/l, a cena autogazu wzrosła o 16 gr/l do poziomu 2,23 zł/l.