Kolejne BMW R 1250 RT trafiają do policji. Tylko w Lublinie przybyło 25 nowych maszyn

Policyjne zamówienie opiewa łącznie na 478 nowych motocykli. Dostarczane są one sukcesywnie do kolejnych komend w całym kraju. Funkcjonariusze z Lublina otrzymali właśnie 25 takich maszyn. Dostawa nowych motocykli trafiła też niedawno do komendy powiatowej w Strzelcach Krajeńskich po drugiej stronie kraju.