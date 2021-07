Kierunkowskaz na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym. Błąd to 200 zł mandatu

Pierwszeństwo łamane to określenie, którego używa się w przypadku skrzyżowań, na których pierwszeństwo przejazdu nie jest na wprost. Oznacza to, że mają je kierowcy skręcający na skrzyżowaniu. U wielu kierowców taka organizacja ruchu powoduje wątpliwości co do tego, jak sygnalizować swoją jazdę. Kiedy należy włączyć kierunkowskaz, a kiedy nie?