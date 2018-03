Kierowcy z trzech województw bez możliwości szkoleń. Nowe przepisy nie są kwestią trzech miesięcy

Zgodnie z planem 4 czerwca 2018 r. w życie mają wejść nowe przepisy, narzucające na młodych kierowców obowiązek odbycia szkoleń po uzyskaniu prawa jazdy. Państwo nie jest na to jednak gotowe. W trzech województwach nie ma odpowiednich ośrodków doskonalenia jazdy. Jeśli nic się nie zmieni, młodzi kierowcy będą jeździć setki kilometrów, by nie utracić prawa jazdy.

32 – tyle ośrodków doskonalenia jazdy znajduje się obecnie w Polsce. To zdecydowanie więcej niż wymaganych 16 - po jednym na każde województwo. Wystarczy jednak zerknąć, gdzie rozlokowane są na mapie Polski Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy, a okaże się, że system szkoleń młodych kierowców w przyszłości może dotknąć paraliż.

Na południu aż trudno wymienić wszystkie – Bolesławiec, Legnica, Kamień Śląski, Jaworzno, Kraków czy Krosno. Ośrodki ma Warszawa, Sieradz, Kalisz, Poznań. Czym dalej na północ, tym gorzej. Infrastruktury nie ma w woj. podlaskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. To oznacza, że szczęśliwi posiadacze nowych uprawnień ze Szczecina musieliby przejechać ponad 200 km na obowiązkowe szkolenie. Kierowcy z Olsztyna jechaliby do Mławy, ci z Białegostoku do Warszawy.