Kierowcy i motocykliści: Jak dbać o wspólne bezpieczeństwo?

Współistnienie kierowców samochodów i motocyklistów na drogach to codzienność wymagająca wzajemnego zrozumienia i odpowiedzialności. Chociaż oba te środki transportu różnią się znacząco pod względem sposobu prowadzenia oraz ochrony kierowcy, to łączy je wspólny mianownik: bezpieczne dotarcie do celu. Aby to osiągnąć, zarówno kierowcy samochodów, jak i motocykliści powinni przejawiać wzajemny szacunek na drodze.