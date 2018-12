Kierowcy BMW są najmniej bezpieczni. Przynajmniej tak twierdzą Brytyjczycy

Wkurzasz się na kierowców BMW na drodze? Jak pokazują badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, nie jesteś sam. Według ankietowanych to właśnie za kierownicą aut z Monachium siedzą najniebezpieczniejsi zmotoryzowani.

Brytyjska firma WMB Logistics przeprowadziła badanie dotyczące bezpieczeństwa na drogach. W tym celu zapytano 2267 kierowców z Wielkiej Brytanii mających skończone 18 lat i posiadających własny samochód. Chodziło o to, by byli to aktywni uczestnicy ruchu drogowego.