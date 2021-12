Każda okazja do edycji specjalnej jest dobra. Moto Guzzi V85 TT Guardia d’Onore nawiązuje do gwardii prezydenta

Choć aktualnie prezydenccy kirasjerzy jeżdżą głównie na californiach 1400 touring, to w 2021 r. do ich floty dołączyły dwa egzemplarze V85 TT, zatem wybór tego modelu nie jest przypadkowy. Jednak jeśli ktoś liczył na widowiskową edycję specjalną to może się nieco zawieść. W końcu chodzi tu o gwardię prezydencką, która musi prezentować się profesjonalnie i z klasą.