Kask turystyczny od Ducati. Włosi pokazali model Horizon V2

Skoro Ducati Multistrada V4 jest najpopularniejszym motocyklem włoskiej marki, to nie powinno dziwić, że do oferty trafia też kask przystosowany do dalszych podróży. Ma on łączyć bezpieczeństwo z komfortem i praktycznością. Ta ostatnia wiąże się między innymi z zaawansowanym interkomem.