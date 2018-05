Kamil Glik za kierownicą BMW. Będzie jeździł autem za ponad 600 tys. zł

Kamil Glik, pojawiający się na zielonej murawie w barwach AS Monaco, został ambasadorem dealera marki BMW. Piłkarza będzie można zobaczyć za kierownicą różnych modeli niemieckiej marki, choć, jak widać, najbardziej spodobało mu się hybrydowe BMW i8.

Polska reprezentacja w pocie czoła przygotowuje się w Juracie do nadchodzących mistrzostw . Może właśnie dlatego dealer bawarskiego producenta samochodów, BMW Zdunek, wyszedł z ciekawą inicjatywą. Działający na północy kraju sprzedawca zaproponował Kamilowi Glikowi kontrakt na reprezentowanie bawarskiej marki do 13 czerwca 2018 roku. Dzień później rozpoczynają się bowiem Mistrzostwa Świata.

BMW i8, przy którym sfotografował się piłkarz na Półwyspie Helskim, przeszło niedawno lifting. Po odświeżeniu auto ma aż 374 KM i może przyspieszyć do 100 km/h w 4,4 s. Prędkość maksymalna to 250 km/h. Co więcej, to samochód hybrydowy, więc bez uruchamiania silnika spalinowego może przejechać w najnowszej wersji około 50 km. Ceny takiego BMW i8 zaczynają się od 636 800 zł. Niedawno Niemcy przedstawili wersję Roadster – pozbawioną dachu – która kosztuje nawet 700 tys. zł.