John McGuinness rozważa zakończenie kariery. 23-krotny zwycięzca na Wyspie Man skończy 50 lat

– Motocykle stają się coraz szybsze, a nikt z nas tam nie był (ostatnio – przyp. red.), więc wszyscy się denerwujemy – powiedział John McGuinness. – Oczekiwania są spore. Ale uważajcie, jak już się tam pojawimy będziemy jechać na maksa, 200 mil na godzinę, będziemy robić, to co robimy, ale zrozumcie, jestem bliski 100 startów. Będę miał 50 lat, co prawdopodobnie uczyni mnie jednym z najstarszych w stawce. To też 30-lecie Hondy Fireblade, modelu którym jeżdżę, więc będzie sporo małych celów.