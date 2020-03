WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Test Jeepa Renegade'a Trailhawk: blisko do Wranglera Jeep Renegade ma dwa oblicza. Z jednej strony jest miejską terenówką, ale w wersji Renegade potrafi też pokazać klasę w terenie. Michał Gruszczyk... Rozwiń Są takie samochody które powstały … Rozwiń Transkrypcja: Są takie samochody które powstały Zasady jako Sól Co oznacza że Kiedy z Asfalt Ale raczej nie są zainteresowani właściwościami terenu A bardziej Że samochód wygląda jakby Ale tego czy może Wracamy Shout Które to Segment Rowerów mają sporo wspólnego Atom jest ze względu na Sopot Wami Dlań Śmiertelna Takim autem Na przykład Renee Trailer Który Tuż za mną Czyli najbardziej Terenowa wersja tego samochód Chciałem pokazać wam kilka detali Czym ten samochód różni się od standardowego Gipara Natomiast Pokażę wam również kilka rzeczy które Ten samochód może zostać wyposażony I który nadaje Specjalny chara Taki sposób że można powiedzieć że Wannabe Wrangler Zapraszam serdecznie do tego że Przede wszystkim Jeśli chodzi o Kwestie designu to jest on już dość dobrze znany ponieważ Poprzednia przed liftingowe a wersja tego samochodu niewiele tak naprawdę zmieniłaś Względem tego co widzimy to Największą wizualną zmianą względem w wersji sprzed liftingu Są światła pozycyjne i do jazdy dziennej Które teraz Są Okrągłe i okalają cały reflektor wygląda to całkiem fajnie Jest to podobne rozwiązanie Co w najnowszym klipie wranglerze Renegade trailhawk ma Specjalne oznaczenia to Pierwsze z nich Trail rated czyli sprawdzony w terenie Również grafika samego napisu Renegade na drzwiach Jest troszeczkę inne NATO Z tyłu jest więcej Po pierwsze Napis Train Który właśnie widzi Tutaj 4 na 4 pojawia się również w innych modelach ale coś Poznać Z daleka Chałka to Ten Dodatkowy hak holowniczy który Pozwala wyciągnąć ten samochód z głębszych tarab Natomiast żeby do tych tarab Do Dotrze W przypadku Renegade Dość mocno post Generalnie Piach to dla tego samochodu nie jest żaden problem jak widzicie było tak że było Tutaj widać Po zderzak Się już pod a pali się w błotku Najważniejsze jest to Że ten samochód Po pierwsze zachęca do takiej jazdy poza utwardzonymi drogami a po drugie świetnie Na nich radzi jeśli chodzi o przednie fotele to są one dość dobrze wyprofilowane szczególnie bo Całkiem nieźle trzymają na boki nie są sportowe ale W trakcie jazdy w terenie dają sobie W momencie odbioru samochodu do testu Puść tego standardowe Który wygląda właśnie tak Oczywiście na Przyciski do otwierania dostałem jeszcze jeden klucz Wygląda on w ten sposób jakżeby inaczej Jak wygląda Rozmawiałem się do czego on służy natomiast już Pokażę może Ten dach zarówno z tej strony Jak i z drugiej Zupełnie zdemontować co jest dość podobnym rozwiązaniem do demontowalne go dachu w GP A więc w tym momencie dach zamykam Już pokazuje wam jak ten dach się demontuje Mam takie gniazdko Właśnie tym kluczem Wystarczy Przekręcić i syn monety zwane Blokada Za pomocą tych blokady ubezpieczony dahir DeFacto Z zewnątrz możemy go wyciągnąć Jak widzicie to Cały dach jest już spakowany Zamknięty No i na dobrą sprawę bagażnika nie zostajesz zbyt wiele Natomiast w tym momencie możemy Bez najmniejszego problemu bagażnik za I zobaczcie jak to wygląda Mamy zupełnie Otwórz Dach Poprzeczką tutaj na środku Natomiast nie można się po Prawie jak w lubi konie Wrażenia z jazdy Jeep Renegade trailhawk to na dobrą sprawę im dalej Utwardzonych dróg tym lepiej Ponieważ ten samochód na dobrą sprawę kocha Kochanie utwardzona drogi którą teraz na przykład się poruszam jest naprawdę bardzo Tym samochodem odnaleźć tam gdzie właśnie kończy się asfalt zaczynają się bardzo duże To wszystko bardzo szybko Jest do ogarnięcia Teraz jadę dość drogą troszeczkę mną trzęsie Powiem szczerze że jeśli chodzi o Komfort resorowania to jest on grubo powyżej przeciętnej absolu Że będzie tutaj tak komfortowo więc pokonywanie naprawdę głębokich Normalną prędkością jak to przy drodze Czyli te Zawieszenie nie ma nigdy nie dobija do końca więc po prostu ta jeśli tylko Z głową to jazda jest naprawdę niesamowicie łatwa i przede wszystkim przyjemna można sobie Pozwolić na jazdę na skróty czy wybierać drogi które co prawda są na nawigacji Ale po wjechaniu którą jakimkolwiek innym samochodem I właśnie takim Rynek 1 czy innym Prawdę posiadającym jakiekolwiek Terenowa umiejętności suvem w szybko wrzucam wsteczny i jedziemy Naprawdę świetnie sobie daję radę jeśli chodzi o komfort jazdy Oczywiście nie jest już tak wspaniale jak w przypadku normalnej jazdy Dla tego samochodu w terenie jest troszeczkę niekomfortowo samochód troszeczkę Przy gwałtownym hamowaniu coś się prędkości na wyciszenie troszeczkę negatywnie wpływa Demontowalny dach ponieważ dość sporo słychać Przede wszystkim szumu Powietrza oraz ze wszystkich samochodów które nas wyprzedzają które mijamy nie osobiście Jestem naprawdę zachwycony tym jak wiele radości tego prawdziwego Jeepa jest A w wersji trailhawk jest go prawdopodobnie najwięcej Przygoda z Renegade trailhawk dobiega powolutku koń Dla mnie Rzeczy Wzrok innych Kiedy do miasta Jeszcze się Samochodem wygląda W ten W zasadzie nie słów tylko Tales Naturalnych barwach wojen Wygląda tak jak Powinien Naprawdę dzielny naprawdę lajfstajlowy Taki właśnie powinien być Tutaj w rozmiarze S Natomiast Naprawdę niesamowicie Dający Samo Który GP Nazywać się mąż Powinien i równie Jest godzien tego że Wozić dumnie na k Znaczek TM Dziękuję wam Zao Zobacz