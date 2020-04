WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 4 jeeptest spalaniacherokeejeep cherokee wczoraj (20:52) Jeep Cherokee 2.0 MJD 170 KM (AT) - pomiar spalania Test spalania Jeepa Cherokee z silnikiem 2.0 MJD o mocy 170 KM Wyślij Testujemy Jeepa Cherokee 17 … Rozwiń Transkrypcja: Wyślij Testujemy Jeepa Cherokee 170 konnym silnikiem diesla pod maską mamy to 9 biegowa automatyczną skrzynię biegów która teraz po ustawieniu tempomatu na 91 km w rzeczywistości 90 jest na 8 biegu z 9 Możliwych więc prędkości jest jeszcze jest za niska na 9 wiek i mamy prędkość obrotową silnika na 8:00 1500 obrotów na minutę klimatyzacja jest włączona ustawiona na 22 stopnie dmuchawa chodzi na pierwszym biegu a po około 6 km podróży mamy to spalanie 4,5 x 100 Kończymy już nasz pomiar i po 10 km podróży właściwie sprawie po 11 średnie spalanie wyniosło 4 i 4 litra na 100 km a to aby uzyskać prędkość 140 km na godzinę należy w Jeep Cherokee ustawić prędkość 141 przekłamanie jest naprawdę minimalne na 9 biegu automatyczne skrzynie biegów uzyskujemy 900 obrotów na minutę a średnie spalanie po 11 km podróży wyniosła 8 i 3/10 litra na 100 km a teraz spalanie na zimnym silniku średnie spalanie po pierwszym kilometrze 11 l średnie spalanie po 2 km 9 i 6 i średnie spalanie pod 6 km 7 i 4 litra na 100 km i jeszcze po 5 km 660 11 km a teraz wynik ze spokojnej i płynnej jazdy po mieście 6 i 1/10 litra na 100 km średnie spalanie podczas dynamicznej jazdy po mieście 10 i wtedy 10 kilometrów A to widzicie średnie spalanie na odcinku około 300 km droga z Warszawy do Krakowa 7 i 90 litra na 100 km w zasadzie wczoraj było się jak przyjechałem ale dzisiaj jeszcze zrobiłem kilkanaście kilometrów po Krakowie w tym zimny silnik więc to troszkę podskoczyła Chociaż trzeba przyznać że troszkę się plącze zeznanie bo to jest 79 A to jest wczorajsze 78 Tak czy inaczej 78 w szybkie trasie