Jedziesz oglądać piramidy, a tam Polonez. Polskie auto w Egipcie?

Wbrew pozorom, polskie samochody trafiały nie tylko do klientów znad Wisły. Świetnym przykładem tego, jak daleko pojawiały się auta z czasu PRL-u, jest zdjęcie Poloneza zrobione w Egipcie. Nie jest to jednak auto FSO.

Niestety nie znamy historii powstania tego zdjęcia. Udostępnił je fanpage na Facebooku i w komentarzach od razu odezwali się Polacy, którzy szybko rozpoznali samochód. Czerwony liftback w opłakanym stanie to oczywiście Polonez z pierwszych lat produkcji, lecz nie jest to samochód z Żerania. W latach 1983-1992 egipski Nasr wyprodukował (w systemie CKD) 17 tys. Polonezów. Auto jest na egipskich tablicach rejestracyjnych, więc to prawdopdobnie Nasr Polonez.