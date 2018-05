Jedź śmiało i czuj się bezpiecznie. Rejestratory jazdy na każdą kieszeń

Zalety rejestratorów jazdy zaczyna doceniać coraz więcej kierowców. W nieprzyjemnych sytuacjach drogowych, które zdarzają się niezwykle często, ich pomoc bywa nieoceniona. Dlaczego warto kupić rejestrator jazdy i na co zwracać uwagę?

Rejestrator jazdy – dlaczego warto kupić?

Rejestratory jazdy przydają się nie tylko do nagrywania pięknych widoków podczas podróży, ale też do rejestrowania różnych sytuacji na drodze, które nierzadko skutkują kolizją lub wypadkiem. Kierowcy doceniają możliwość nagrywania trasy i różnych zdarzeń dziejących się w trakcie jazdy, bo często takowy materiał wideo bywa dowodem na to, kto tak naprawdę zawinił, zwłaszcza jeśli trudno o świadków. Wideorejestratory z GPS-em umożliwiają również zarejestrowanie prędkości pojazdu na określonych odcinkach, co przydaje się zwłaszcza wtedy, kiedy odczyt z fotoradaru jest błędny i policja chce wystawić mandat.