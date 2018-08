Jechał skuterem na wakacje ze wszystkimi bagażami. Zatrzymała go policja

Wakacje jeszcze się nie skończyły, a wiele osób dopiero teraz wybiera się na urlop. Co jednak jeśli nie ma się samochodu, a trzeba zabrać spory bagaż? Pewien skuterzysta postanowił zapakować wszystko na swój jednoślad. Plan wydawał się genialny, przynajmniej do czasu policyjnej kontroli.

Wybierając się w podróż w plener można się spakować w większy plecak. Jednak jeśli jedziemy samochodem, to na pewno zabierzemy trochę dodatkowych rzeczy. Oprócz śpiwora czy namiotu weźmiemy też jakieś naczynia, zapas wody i sporo jedzenia. Co więcej – zamiast plecaka do auta można wygodnie zapakować przecież nawet dużą walizkę. Jednak nie każdy ma swoje cztery kółka. Niektórzy mają tylko dwa. Na przykład skuter .

Na Facebooku pojawiło się zdjęcie, na którym widać takiego podróżnika, który na swój jednoślad zapakował wszystko to, co może być przydatne podczas wypadu pod namiot. Trzeba przyznać, że się solidnie przygotował do wyprawy. Sam założył nawet kamizelkę odblaskową, a na skuterze zbudował cały stelaż, do którego przyczepił wszystkie pakunki. Co więcej, na górze zamontował plastikowy daszek, którzy nieco chroni przed słońcem i deszczem kierowcę i bagaż.