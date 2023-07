Jakie są obowiązki kierowcy motoroweru na drodze i jak ich przestrzegać?

Jazda skuterem - przepisy

Jazda skuterem w Polsce regulowana jest przez przepisy prawa. Aby prowadzić skuter o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3 należy posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami. Właściciel skutera zobowiązany jest także do rejestracji pojazdu oraz do posiadania ważnego dowodu rejestracyjnego.