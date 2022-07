Jak wybrać olej do skrzyni biegów i co ile go wymieniać?

Oleje do skrzyni biegów – gdzie szukać sprawdzonych rozwiązań?

Jeśli więc zamierzamy sięgnąć po dobry olej do skrzyni biegów, to najpierw powinniśmy poszukać tych olei, które są dedykowane danym markom samochodów. Wówczas możemy mieć pewność, że nasza skrzynia biegów będzie korzystała z oleju, przeznaczonego do tego a nie innego mechanizmu. Nabycie odpowiedniej jakości oleju nie powinno nastręczać większych problemów. W tym celu możemy skorzystać z Internetu, w którym z pewnością znajdziemy taki olej, jakiego szukamy. Jedną z najbardziej kompleksowych propozycji, jeśli chodzi o zakup oleju przekładniowego, zarówno do automatycznych jak i manualnych skrzyń biegów znajdziemy w witrynie sieciowej: https://intercars.pl/. W przypadku manualnych skrzyń biegów w rachubę wchodzą oleje syntetyczne oraz mineralne. Automatyczne skrzynie biegów wymagają częstszej wymiany oleju i trzeba tutaj wziąć pod uwagę fakt, czy mamy do czynienia ze skrzynią biegów hydrokinetyczną, czy też dwusprzęgłową. Takie oleje nabędziemy oczywiście w wyżej wymienionej witrynie: https://intercars.pl/szukaj/oleje-przekladniowe-302/. Oprócz olejów przekładniowych sklep oferuje także inne produkty, jak np. oleje silnikowe: https://intercars.pl/szukaj/oleje-silnikowe-301/.