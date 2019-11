WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 3 samochódzimamotoryzacja 5 godzin temu Jak przygotować się do zimy? Kilka prostych czynności już robi dużą różnicę Wielu kierowców nie przygotowuje swojego samochodu na zimowy sezon w żaden sposób. Tymczasem wystarczy tylko parę chwil, by zabezpieczyć... Rozwiń Zima to najtrudniejszy okres w rok … Rozwiń Transkrypcja: Zima to najtrudniejszy okres w roku nie tylko dla Adidasa Dlatego warto zadbać o Przygotowanie na obniżone temperatury i pogarsza Zima stanowi szczególne obciążenie dla Asi Diesla ale nazwać należy także o silniki benzynowe Instalacje Najczęstsze problemy wynikają ze złej kondycji akumulatora oraz tankowania paliwa słabe Niezależnie od typu Niezbędny jest Płynów eksploatacyjnych Szczególnie Układów Temperatura Poniżej zera w wielu kierowców mierzy się z problemem zamach Tych zamków Spuszczele Pamiętajcie żeby takich zamarzniętych Nigdy nie polewać gorącą wodą albo zabezpieczać ich preparatami innymi niż te które Przeznaczone wyłącznie Najważniejsza sprawa Opon Nie będziecie zmieniać opony na zimowe sprawdź Nie każdy wozić ze sobą Ale wystarczy tak naprawdę Moneta 2 zł Złota Wystaje powyżej bierz nie To znaczy że bierze Za mały Minimalna głębokość bieżnika w oponach zimą 4 mm Ale to tak naprawdę da Za mało dalej wtedy ta droga hamowania Busha Praca Niewystarczająca Przekonajcie wagę Żeby wymieniać regularnie opony zimowe Nano Mam nadzieję że ten krótki poradnik Okaże się Przydatny Na koniec jeszcze jedno nie czekaj na pierwsze opady śniegu tylko już teraz wyjść z zimie na