Jak nie dać się nabić w butelkę z wyborem instalacji? Dobrze dobrana to klucz do sukcesu

Przy każdej okazji, gdy piszę o zakupie auta i montażu instalacji gazowej, zalecam montaż takiego systemu we własnym zakresie, zamiast kupowania samochodu już z instalacją. Wiele osób twierdzi, że nie jest łatwo znaleźć warsztat, który zrobi to dobrze. Czy to prawda? Nie do końca. Wystarczy pójść inną drogą niż większość.

Wybór instalacji jest ważniejszy niż wybór warsztatu. Często w Polsce klienci robią na odwrót.

Dwie metody: tanio albo dobrze Bynajmniej nie chodzi o to, że nie można stać się posiadaczem auta z tanią i dobrą instalacją gazową. W tym miejscu mam na myśli wyłącznie priorytety – dla jednych priorytetem jest tylko cena, dla drugich głównie jakość. Oczywiście nawet za wysoką jakość nikt nie chce niepotrzebnie przepłacać.

Pierwsza grupa klientów to tacy, którym zależy na niskiej cenie i bez znaczenia jest rodzaj instalacji gazowej. Ma działać. Są to zwykle osoby, które albo jeżdżą z wiecznie palącą się kontrolką "check engine", dające sobie wmówić, że "na gazie tak ma być", albo takie, które po sprzedaży kłopotliwego samochodu przesiadają się na diesla z deklaracją: "nigdy więcej gazu".

Druga grupa klientów, bardziej świadoma, to osoby, które doskonale wiedzą, że dobrze pracująca instalacja gazowa daje zadowolenie, ale nie może to być produkt o najniższej cenie. Mam na myśli cały system gazowy.

Zrobić tanio i prawie dobrze Przez lata praktyki na polskim rynku, cwani fachowcy wypracowali sobie taktykę robienia tanich instalacji gazowych opartych na dobrych podzespołach. Tyle tylko, że to nie do końca prawda. Jeśli założymy bardzo ogólnie, że system gazowy składa się z trzech najważniejszych podzespołów – komputera sterującego, reduktora, listwy wtryskowej – to, aby zrobić iluzję jakości, tylko jeden z nich może być markowy.

Zwykle to na komputerze sterującym, dobrze widocznym dla klienta, jest nalepka z logo firmy, która ma potwierdzać jakość. Reszta to elementy niższej jakości, ale to już zmartwienie klienta. Zwłaszcza takiego, który przyjechał ze starszym autem i nie wymaga za wiele, poza ceną i pozorami jakości. Dobrze jest mieć wiedzę, że dokładną charakterystykę wszystkich zamontowanych pod maską komponentów możecie sprawdzić w otrzymanym w warsztacie świadectwie homologacji. W punktach, czarno na białym zweryfikujemy samodzielnie ich listę.

Nie mam pana płaszcza…

Instalacja gazowa zamontowana po kosztach, zwykle w niedługim czasie przynosi problemy. Zaczyna się od kontrolki "check engine", potem dochodzi poszarpywanie silnika, spadek mocy, wzrost zużycia paliwa. Jednak coś tu nie gra, bo skoro na instalację jest gwarancja, to jaki interes ma warsztat w bezpłatnych naprawach?

Po pierwsze, z taką awarią trzeba do warsztatu przyjechać, a to wiąże się z kosztami dojazdu i czasem, czyli także z pewnym kosztem. Jak wiadomo, czas to pieniądz. Można jechać raz, można dwa, albo trzy, ale czwartym razem klient będzie miał dość i pojedzie gdzie indziej. Gdzie indziej dowie się prostej rzeczy: "ma pan kiepską instalację gazową, najlepiej ją wymienić".

Drogi są dwie – reanimować to, co się ma najtańszym kosztem lub wrócić do warsztatu i reklamować. Tu oczywiście następuje zderzenie z sytuacją "nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi". Takie są fakty, z którymi zderzyło się zbyt wiele osób.

System gazowy jak zestaw klocków Wierzę, że przy odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, a także odpowiednim zapleczu, można by samodzielnie dobrać najlepsze podzespoły kilku producentów i złożyć fenomenalnie działający system. Tak jak składa się komputery czy choćby tuninguje samochody – nadwozie od jednego producenta, silnik innego, a zawieszenie zbudowane we własnym zakresie. Oczywiście, że się da.

Problem w tym, co napisałem na początku – odpowiednia wiedza i doświadczenie. Warto by tu jeszcze wspomnieć o gotowości poniesienia ryzyka i ewentualnych kosztach dodatkowych. Jednak nie jest to temat dla tzw. przeciętnego Kowalskiego.

Zwykły, ale świadomy klient chce mieć system gazowy dobrej jakości za dobrą cenę. Taki, który da się łatwo serwisować. Jedynym, naprawdę pewnym rozwiązaniem są kompletne instalacje jednego producenta.

Instalacja gazowa jest jak zestaw klocków. Aby zbudować to, co jest na pudełku, trzeba mieć dokładnie takie klocki jak w pudełku. Aby instalacja działała poprawnie, każdy z elementów musi do siebie pasować. A to czy pasuje idealnie, jest skrupulatnie sprawdzane zarówno w centrum badawczym, jak i w trakcie testów drogowych. Po badaniach nic już nie powinno zaskoczyć użytkownika samochodu z instalacją gazową.

Oczywiście, że można wziąć klocki różnych producentów o tym samym kształcie, ale wówczas to wy sprawdzicie na swoim aucie, czy aby na pewno będą pasowały, gdy się je połączy. Czy warto podjąć ryzyko?

Tylko kompletna instalacja gazowa jednego producenta, czyli wspomniane trzy elementy – komputer sterujący, reduktor i listwa wtryskowa – to gwarancja najlepszej jakości i niezawodności. Trzy kluczowe podzespoły, które są do siebie dopasowane jak klocki z jednego pudełka. Pozostałe, jak butla czy przewody, nie mają aż tak dużego znaczenia, ale warto wiedzieć, że renomowani producenci mają w swojej ofercie kompletne instalacje gazowe, czyli zestaw wszystkich części systemu.

Najpierw wybierz produkt, potem warsztat

Decyzja w temacie instalacji LPG jest jak zakup innych rzeczy codziennego użytku, także spożywczych. Najpierw myślimy, co chcemy kupić, a potem gdzie to zrobimy. Zupełnie inaczej, wręcz wbrew logice, wybiera się instalacje gazowe. Szuka się najpierw warsztatu, a potem w najlepszym wypadku pyta, co zostanie zamontowane. Albo i nie.

Jeśli chcecie kupić dobry system gazowy, wybierzecie najpierw jego producenta. Na rynku jest kilku renomowanych o dobrych opiniach, a wśród nich mający bodaj największe doświadczenie w Polsce, a do tego polski AC, czyli producent instalacji marki STAG. Biorąc pod uwagę jakość oraz cenę, to jeden z najlepszych wyborów.

Ważna jest też dostępność serwisu, bo do awarii może dojść zawsze, a nie zawsze jesteście blisko warsztatu. Z instalacją jest trochę jak z samochodem – kupując auto danej marki, możecie je serwisować w dowolnym warsztacie autoryzowanym. W przypadku instalacji STAG gwarancja działa nawet za granicą.

Nie mniej istotna jest informacja, jeśli nie najważniejsza. Możecie skontaktować się z producentem i wysłać zapytanie o najlepszy system do waszego samochodu. Choć nie jest to konieczne, jeśli wybierzecie warsztat autoryzowany, w którym pracownicy wiedzą, co jest najlepsze.

Sam wybór warsztatu też nie musi być wielką niewiadomą – np. wybierzcie ten najbliżej położony waszego miejsca zamieszkania, byle miał autoryzację lub rekomendację producenta. W przypadku marki STAG mówimy o ponad 100 warsztatach autoryzowanych i ok. 100 rekomendowanych na terenie kraju.

Podsumujmy

Jeśli chcecie zamontować do swojego samochodu dobrą instalację gazową i cieszyć się tanią, bezproblemową jazdą, nie myślcie według schematu, który utarł się w Polsce. Polega on na wyborze warsztatu w pierwszej kolejności, a w drugiej rodzaju instalacji. Wybierzcie najpierw producenta, któremu możecie zaufać, który ma dobre warunki gwarancji, rozbudowaną sieć serwisów, dobre opinie i na którego produkt was stać.