Isle of Man TT 2021 oficjalnie odwołane. Winna pandemia koronawirusa

Wyspa Man jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii, ale posiada daleko posuniętą autonomię. Władze wprowadziły mocne restrykcje po wybuchu pandemii koronawirusa. W efekcie odwołano motocyklowe zawody Isle of Man TT 2020 oraz inne imprezy sportowe w tym roku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że od 27 marca Wyspa Man izoluje się od reszty świata. Od tego czasu na wyspę mogą docierać tylko jej mieszkańcy (wyjątki to statki transportowe i pracownicy kluczowi dla działania wyspy).