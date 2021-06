Inspektorzy CANARD-u w nieoznakowanym radiowozie ukarali motocyklistę i skuterzystę

Z kontrolami na drodze i mandatami za wykroczenia większości kojarzy się tylko policja. Jednak warto pamiętać, że może się tym zajmować również Inspekcja Transportu Drogowego. Co więcej, działające w ramach tej instytucji Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) nie tylko odpowiada za ponad 450 fotoradarów, urządzeń do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle i zestawów do odcinkowego pomiaru prędkości. Jego funkcjonariusze dysponują też nieoznakowanymi radiowozami z wideorejestratorami.