Impreza dla fanów USA. American Picnic to nie tylko motocykle

W ramach akcji Harley on Tour na imprezie pojawi się 20 nowych motocykli H-D, z którymi będzie można się zapoznać i odbyć jazdę testową (na które zapisać można się online już przed imprezą). Do tego podczas American Picnic zostanie zaprezentowany nowy Harley-Davidson CVO Street Glide z blisko 2-litrowym silnikiem Milwaukee Eight 121. Fanów czterech kółek natomiast zainteresuje to, że na imprezie pojawi się cały szpaler klasycznych amerykańskich samochodów. Swoją strefę przygotuje też Jeep.