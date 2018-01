Hyundai Nexo: samochód elektryczny, który przejedzie 800 km

Hyundai jako jeden z niewielu producentów samochodów pokazał podczas targów elektroniki konsumenckiej CES 2018 w Las Vegas gotowy model. To elektryczny SUV o zasięgu 800 km i wcale nie jest konceptem. Sprzedaż rozpocznie się w najbliższych miesiącach. Czy to prawdziwy przełom w użyteczności elektryków?

Na pewno przełom w Hyundaiu, który zaproponuje Nexo najpierw klientom zza Oceanu. To kompaktowy SUV wielkości znanego nam Tucsona, napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 125 kW, rozpędzający pojazd do 100 km/h w 9,5 s i mogący przejechać bez uzupełniania zapasu energii ok. 800 km. Jest tylko jeden szkopuł.