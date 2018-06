Hyundai i20 po faceliftingu. Nie potrzebujesz niczego więcej

Drugi najpopularniejszy w Europie samochód koreańskiego producenta doczekał się odświeżenia. Hyundai i20 otrzymał nie tylko garść stylistycznych modyfikacji, ale i wzbogacono go o całkiem sporą liczbę udogodnień z zakresu bezpieczeństwa i rozrywki.

Już niedługo Hyundai zasypie nas masą odświeżonych (lub zupełnie nowych) modeli. Odmłodzony i20 jest początkiem ofensywy. W przypadku tego pojazdu specjaliści marki stanęli przed nieco skomplikowanym zadaniem. Co można zmienić w i20, który nadal cieszy się sporą popularnością, a jedynym modelem wyprzedzającym go w statystykach sprzedaży jest duży SUV Tucson? Zacznijmy od delikatnych modyfikacji nadwozia, a raczej jednego z jego trzech rodzajów.

Hyundai jako jedna z ostatnich marek utrzymuje trzydrzwiowe (w koreańskiej nomenklaturze to coupe) egzemplarze na rynku. Nie ma już trzydrzwiowego Volkswagena Polo, nie ma też takiego Renault Clio. A tu proszę! Obok takiego wariantu w gamie znajdziemy też najpopularniejszą, pięciodrzwiową wersję oraz coś, co nazywa się i20 Active. To samochód klasy B z podniesionym o 2 cm zawieszeniem, terenową stylizacją oraz relingami. Takie połączenie może się podobać.