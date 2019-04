Hulajnoga to pieszy czy motorower? Dziura w prawie jest problemem

Wypadki z udziałem elektrycznych hulajnóg budzą kontrowersje. Wszystko przez to, że polskie prawo nie klasyfikuje tych pojazdów – dla jednych to piesi, ale nie brakuje też takich, którzy uważają, że zasilanie prądem czyni z nich motorowery.

Opinie policji, która przyznaje, że zgodnie z przepisami (a raczej ich brakiem) osoba na hulajnodze jest pieszym, wydają się jeszcze bardziej nieintuicyjne, gdy mamy do czynienia z hulajnogą elektryczną. W przypadku roweru na prąd, jeśli nie posiada od ogranicznika i nie wymaga pedałowania, automatycznie staje się motorowerem. Jest to oczywiste, bo zastąpienie silnika spalinowego elektrycznym niewiele zmienia. Ale co, jeśli jest to hulajnoga?